A Tájházak Napja balatoni helyszínei

Somogy megye

Buzsáki Népművészeti Tájház

Esemény időpontja: április 23. 10-17 óra

Program: A tájház megtekintése. Lakóház, benne tisztaszoba, szabadkéményes konyha, a Nagyberek horvát falvainak népművészete, népi iparművészete című kiállítás, régi mezőgazdasági gépeket bemutató kiállítás, buzsáki hímzések és fafaragások bemutatása, kézműves foglalkozások, táncház, kenyérlángos sütés.

Vörsi Talpasház

Esemény időpontja: április 23. 10-16 óra

Program: Népi játékok és kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket. Ezen a napon a bemutatóhely ingyenesen látogatható. A Kis-Balaton hagyományos használati eszközeit, elsősorban a népi halászati módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élő pákászok életmódját ismerhetik meg a látogatók.

Veszprém megye

Tájház Jásd

Esemény időpontja: április 23. 10-17 óra, április 24. 10-17 óra

Tárlatvezetés a tájházban, népi játékok bemutatása, hagyományok ismertetése.

Zala megye

Gyenesdiási Pásztorház

Esemény időpontja: április 23. 9-13 óra

Kézműveskedés: csuhé, fonal, bőr.

Sütés-főzés: aludttejes prósza, krumplileve leves.

További balatoni tárházak

A Balatonnál számos más tájház is van, Tihanytól Zamárdiig. Ezek a látnivalók is kiváló programok egy-egy, akár tavaszi napra is. Itt tájékozódhatsz a balatoni tájházakról.

A balatonkenesei tájházat tavaly újították fel. Az erről készült beszámolót és a további fotókat itt találod.

Fotó: Pesthy Márton/Napló

Az egyesület célja a hazai, és a határon túli magyar tájházak érdekképviselete, szakmai támogatása, együttműködésük elősegítése.

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a Szent György-naphoz kapcsolódva április 23-án és 24-én tizedik alkalommal szervezi meg országos rendezvénysorozatát, a Tájházak napját. A jubileumi eseményen 18 megye közel hatvan tájháza, valamint két határon túli település gyűjteménye izgalmas, színes programokkal várja az érdeklődőket. Az eseménysorozat központi helyszíne ebben az évben Tard lesz, ahol a Népi építészeti program keretében megújult, több mint kétszáz éves tájházak kínálnak felejthetetlen élményt Öltözz matyóba, perdülj táncra című programjukkal. A szervezők ünnepi műsorral várják a helyi hagyományok iránt érdeklődőket, bemutatva a tardi népdalokat, néptáncot és népviseletet. A látványos viseletet magukra is próbálhatják a vendégek.

A teljes programkínálatról a Tájházszövetség honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Forrás: magyarnemzet.hu

Nyitókép: MTI/Komka Péter