Átadták a helytörténeti gyűjteményt, amely a falu fejlődését mutatja be. Emléket állítanak azoknak a helybelieknek is, akik az I., illetve a II. világháborúban harcoltak, s a nézők megtekinthetik a helyi népviseletet is. Foglalkoznak az Erőss orvoscsalád történetével, akik három nemzedéken át gyógyították a lakosságot. Zsirmon Endre polgármester és Szászfalvi László megválasztott országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket. H. M.