Két év kihagyás után idén nyáron újra lesz Balaton Sound és Strand Fesztivál Zamárdiban.

A Balaton Soundba olvad a B My Lake fesztivál programja, amelyeket június 29. és július 2-a között tartanak a már megszokott partihelyszínen, a Balaton partján.

Olyan sztárokra kell számítani a zenekedvelő közönségnek a négy napos fesztiválon, mint Martin Garrix, Dimitri Vegas és Like Mike, Robin Schulz, Jonas Blue vagy éppen Paul Kalkbrenner.

A Strand fesztivált ezúttal is a fesztiválszezon végére, az államalapítás ünnepére időzítették, így aztán aki augusztus 18. és 21-e között ellátogat a rendezvényre az számíthat tűzijátékra, hatalmas bulira és táncoló tömegre a zamárdi fövenyen. Sztárokból persze nem lesz hiány, hiszen a magyar zenei élet krémje lép fel a Strandon, így a Bohemian Betyars, a Punnany Massif, Carson Koma, Majka és Curtis, a 30y és Azahriah is a fellépők sorát erősítik sok más neves előadó mellett. A nemzetközi vonalon pedig Sean Paullal, Celan Bandittel, Kungsszal és Sam Feldttel erősít a 2022-es Strand Fesztivál.



Először tartják meg idén a Zamjam nevű összművészeti fesztivált Zamárdiban, ahol a líra, a zene és a képzőművészet is helyet kap. A július 28. és 30. között tartott fesztivál headlinere lesz a Kool and the Gang, valamint Shaggy.



A tavaly bevezetett rendszer szerint folytatódik idén a Boglári Szüreti Fesztivál Balatonbogláron augusztus 18. és 21. között. Fellép a Budapest Bár, az Edda, a Bagossy Brothers, a Pokolgép, Fenyő Miklós, s mások mellett Horváth Tamás és a Gipsy Kings is. Öt napon keresztül 80 ezer négyzetméteren több mint 100 produkció szórakoztatja a közönséget. Ezúttal is bemutatkoznak az ország borvidékei a borutcában, s a gasztronómia krémje készíti a finomságokat a fesztiválon. A BB Szüreti Fesztivál idén is esténként fizetős lesz, a bérleteket már meg lehet váltani az ismert koncertjegyet kínáló oldalakon.

A keményebb ritmusok kedvelőinek is kedveznek a programok ezen a nyáron, ugyanis augusztus elején visszatér a RockBalaton fesztivál.

A 2022-es nyár egyik legjobban várt eseménye Somogyban a július 7. és 10-e között rendezett F.A.L.U. összművészeti fesztivál Szilvásszentmártonban. Ahol már biztosan fellép a Bagossy Brothers Company, a Kiscsillag, a Budapest Bár, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra.

Újra megtartják idén a Rippl-Rónai Fesztivált is a megyeszékhelyen május 26. és 29. között, ahol fellép a Wellhello, Nagy Feró és a Honeybeast is.