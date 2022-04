–Keszthely György-­Horváth Zente három kategóriában is indult a keszthelyi Helikonon. Komolyzene-hangszerszóló kategóriában a legmagasabb arany minősítést szerezte meg, a fődíjat hozta el és így a gálaműsorban is felléphetett.

– A komolyzenei kategória résztvevői a Festetics-kastélyban léptek fel, ahová Zente elegánsan, ám mégis formabontón érkezett. Felemás cipőben, hogy megtörje a túlzott eleganciát. A megdöbbentő viselet azonban nem ment a játéka rovására. – Egy Bach-szonátát játszott – mondta György-Horváth László, Zente édesapja.

Zente két másik kategóriában is fellépett a Z-Generációval, amelyben testvéreivel, Annával és Ilonával, unokatestvérével, Patak Pállal valamint Nagy Bálinttal és Karácsony Áronnal zenélnek együtt.

A Kaposváron közismert ifjúsági formáció a népzenei kategóriában arany, a könnyűzeneiben pedig kiemelt arany minősítést szerzett, vagyis fődíjat kaptak. A zenekar brácsása, Patak Pál pedig a zeneszám közben előadott táncszólójával is elvarázsolta a zsűrit. Őt „multifunkcionális” előadásáért különdíjban részesítették.

– Alapjában véve nem vagyok híve a zene versenyeztetésének, de örültünk, amikor az iskolától felkérték őket, hogy a gyerekek képviseljék a megmérettetésen a Munkácsy-gimnáziumot, a találkozó nagyon jól végződött a Z-Generáció számára – mondta György-Horváth László.

A zenekar hat évvel ezelőtt vonult be Kaposvár és Somogy megye kulturális életébe. A fiatalok ez idő alatt felnőttek, és már a legfiatalabb tagjuk, Ilona is középiskolás. A zenekar tagjai arra törekednek, hogy egyre inkább saját egyéniségüket és gondolataikat tükrözze a produkciójuk. Jelenleg egy újabb videóklip készül a gyerekekről, akik a Helikoni Ünnepségen egyebek mellett egyhetes jegyet nyertek az Ördögkatlan Fesztiválra, valamint egyhetes népzenei táborba is meghívót kaptak Pál Lajostól, a zsűri elnökétől.



Somogy kitett magáért a művészetek versenyében

Míg a Z-Generáció a zenei vonalat erősítette, addig Csizmadia Lolita, a Munkácsy-gimnázium tanulója könnyűzenei szólóének kategóriában szintén arany minősítést szerzett. Göde Bence, a Zichy Mihály Szakgimnázium képviseletében a vers- és prózamondók között remekelt. Az irodalmi alkotók kategóriában Beck Sarolta, a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium diákja képviselte legjobban megyénket. A vizuális alkotók között a zichys Horváth Brigitta és a csokonais Fili Nascosti kapott arany minősítést.



Fotó: MW