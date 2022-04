A várdai rendezvényre a megye több településéről összesen hetven versmondó érkezett, de meghívást kapott a találkozóra a település testvérvárosának, Kozármislenynek a delegációja is. A megnyitón a narrátor szerepét betöltő Szentpáli Edit József Attila mellett az ugyancsak április 11-én született Márai Sándorról is megemlékezett. – A költők előttünk járnak, verseikkel vallanak az élet dolgairól. Minden egyes vers, még egy kétsoros töredék is, apró megfejtése létünk titkainak.



Varga András polgármester köszöntőjében a település kultúra iránti fogékonyságáról is szólt: nem csupán a falunkban lévő látnivalókra lehetünk büszkék, de arra is, hogy olyan kiválóságok is megfordultak nálunk, mint Gyurkovics Tibor és Kányádi Sándor költők, és Csuja Imre színművész vers­mondását is megcsodálhattuk – emelte ki.



A köszöntők után a szavalók huszonhárom verset mondtak el a legismertebb költőink műveiből. Többségük jól felkészülten, az eseményhez méltó színvonalon adta elő a választott költeményét, jelezve: igenis van még igény a szép versekre, az idősek között mindenképpen. A lelkes közönség pedig még azt is megtapsolta, akinek a nagy izgalom miatt nem sikerült hibátlanul végigmondania a versét.

Patak Józsefné, a legjobb előadók egyike nem csupán a szabadidejében forgatja gyakran a versesköteteket, de egyúttal rendszeres szereplője is az ilyen rendezvényeknek, nem mellesleg az elmúlt években sikeresen képviselte megyénket a regionális és országos versenyeken is. Az egyetlen férfi vers­mondó, Kardos István is gyakran szerepel közönség előtt, akinek főleg a természetről szóló költemények és az érzelmileg tartalmasabb alkotások jelentik a kikapcsolódást, de a humoros versek is közel állnak hozzá. Az utolsó vers elhangzását követően emléklapot vehetett át valamennyi szavaló, majd az origamikiállítás megtekintése és ebéd után az esemény a délutánba nyúló beszélgetésekkel ért véget.



Porkoláb Lászlóné, a nagyasszonyok elnöke lapunknak elmondta: a rendezvényüknek nem a versengés volt a célja, sokkal inkább az, hogy együtt lehessenek, s hogy örömet szerezve egymásnak, az esemény valóban a költészet ünnepe legyen. Rónai Csabáné klubvezető-nagyasszony, a megyei nyugdíjas-szövetség elnökségi tagja arról beszélt, hogy mivel a szövetség Takáts Gyula megyei versmondó találkozója a Covid miatt immár harmadik éve maradt el, ezért örömmel vették a közös rendezés ötletét. A versek amúgy a szövetség kulturális eseményeinek és a tagszervezetek programjainak is állandó kísérői, mint ahogy a somogysárdi nyugdíjasklub is a másfél évvel ezelőtti jubileumi rendezvénye óta a költészet napján adott először életjelet magáról: a helyi tagiskolában megtartott versmondó versenyen a klubtagok is megjelentek, közülük hárman a szereplést is vállalták. Happ Józsefné a férje elvesztése óta első alkalommal vett részt ilyen jellegű eseményen. – A középiskolai versenyeken rendszeresen szavaltam, azóta inkább csak kedvtelésből olvasok lírai műveket – mondta.



A verseny végén valamennyi időskorú fellépő könyvet és emléklapot kapott. Szaka Lászlóné lapunknak elmondta, nagy segítséget jelent számukra Baksáné Csák Mária tagiskola-vezető, aki egyúttal a helyi önkormányzatnak is tagja. Bíznak abban, hogy ha a jövőben gyakrabban lesz több közös programjuk a kicsikkel is, akkor a helyi élet vérkeringésébe is visszakerülhetnek.





Fotó: Varga László