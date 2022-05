Interaktív előadásában az általa írt kalandregények bemutatásán túl Ausztrália különleges élővilágáról is mesélt, valamint a szavak mágikus erejére is felhívta a figyelmet. – Négy éve kezdtem el írni, akkor, amikor a gyermekem hatéves volt és minden este valami új történetet szeretett volna hallani tőlem a már általa ismert mesék helyett – mondta Peter Jones. – Ekkor találtam ki az első regényem témáját, amiből aztán megszületett az első könyvem, a Mira és a mágneses szív – tette hozzá az író, aki bár tíz éve Magyarországon él, angol nyelven ír, műveit fordításokból ismerhetjük. – Eddig tíz könyvem jelent meg, mindegyik egy kicsit rólam is szól, s elsősorban a nyolc-kilenc éveseknek ajánlom.

A bolondos apu, A kolduskirály történetének rövid bemutatása mellett A három csodamag című írásán keresztül elemezte, mennyire fontos az, hogy milyen szavakkal kommunikálunk egymással, hisz például a kedvességnek értékteremtő ereje van.

A könyvbemutatón továbbá egy izgalmas óceáni kalandot körbejáró regényéből, A kalandor című történetből is hallhattak részleteket a jelenlévők, ami a világrekorder extrém sportoló, Rakonczay Gábor kalandjain keresztül mutatja be az óceán titokzatos világát.