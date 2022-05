Az ország minden részéből érkező jelentkezők előadásokon ismerkedhettek meg a dokumentarista fotográfia technikáival, módszereivel és a gyakorlatban is kipróbálhatták a tanultakat. A fotósok felkeresték Mesztegnyő legfiatalabb és legidősebb lakóját, képriportot készítettek a plébánossal, a boltossal, a tógazdával, helyi művészekkel, kilátogattak a szőlőhegyre, de lencsevégre kapták más vállalkozó kedvű beszélgetőpartnereiket is munka közben.

Kövesdiné Panyi Antónia, a Honismereti és Természetvédő Egyesület elnöke a kiállítás megnyitóján arról beszélt, hogy a fotók rendkívül jelentős szerepet töltenek be egy település emlékezetében. A fénykép mindig dokumentál, megörökít, évtizedekkel később is segít felidézni ünnepeket és hétköznapokat.

Az alkotótáborban a fotósokat – Balázs-Fülöp Emesét, Molnár Dávidot, Ottófi Józsefet, Polgári Pétert, Simon-Nagy Szilviát, Tóth Bernadettet, Tüske Dórát, Ujhelyi Zsoltot, Varga Szilárdot – is fotózták, melyből Zsirai Tibor, a tábor társszervezője képes összeállítást is készített a megnyitóra. A Honi Hagyományőrző kórus dalcsokra után a vendégek szóban is fel­elevenítették a tábor emlékeit.

Kevesebb hely a képriportnak

Ruprech Judit, az Embermód projekt ötletgazdája a mesztegnyői tárlatnyitón arról beszélt: a hírképek térhódítása mellett egyre kevesebb hely jut a képriportoknak, melyek szerethető hétköznapi embermódokat örökítenek meg. A kiállított pillanatképeken is ilyen személyiségek, sorsok jelennek meg a fotósok közvetítésében.



Magukkal találkoztak a képeken a mesztegnyőiek

Forrás: V. E.