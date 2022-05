Marcali Együtt, Szabadon – Magyar Cigány Hősök címmel érkezett vándorkiállítás Marcaliba. A Terror Háza Múzeum által összeállított installációk harminc olyan – különböző társadalmi hátterű és foglalkozású – magyar cigány embert mutatnak be az 1956-os időszaktól napjainkig, akik helytállásukkal, kulturális, művészeti vagy közösségszervező teljesítményükkel példaképnek tekinthetők.

A vándorkiállítást a marcali Kulturális Korzóban ajánlották a közönség figyelmébe. A megnyitón – Sütő László, Marcali polgármesterének köszöntője után – Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum történésze mutatta be a kiállítást, szót ejtve a tárlatszervezők szándékáról és a megvalósítás lépéseiről is. Elmondta: a „30 éve szabadon” emlék­év részeként hozták létre az országjáró-vándorkiállítást.

A megnyitót Kökény Tamás, a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató 2016-os győztesének élő akusztikus koncertje zárta.

A cigány hősöket bemutató utcai tárlat a Künzelsau téren tekinthető meg május 26-ig. Vigmond Erika