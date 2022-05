Bencze László 1982-óta vadászik. A nagyatádi mester vadászboltokban találkozott először csontfaragványokkal, amelyek őt is megihlették.

– Foglalkoztatott a gondolat, hogy ilyet én is tudnék. először nekiláttam a meglévő fogtechnikai eszközeimmel, és az első darab után egészen el voltam ragadtatva magamtól – mesélte nevetve a megyei vadásznapon. – Azóta rengeteget fejlődtem – mosolyodott el Bencze László, aki idővel, teljesen beleszerelmesedett a tevékenységbe.

– Egyszer agancsot fűrészeltem, és megszaladt a szerszám, az egyik ujjpercem bánta. A baleset kapcsán elgondolkodtam, hogy melyik tevékenységet válasszam, mert mindegyik teljes embert kíván. A fogtechnikától elköszöntem. Ennek húsz éve immár – emlékezett vissza az alkotó.

– Mindig a vadászat adja a témát, kedvenceim az erdei vadak – mutatott végig miniatűr és igen aprólékosan kidolgozott művein, amelyeken az icipici virágok is nagy hangsúlyt kapnak. A szarvasagancs mellett sokféle alapanyag felhasználásával alkot. Mamutagyarból és elefántcsontdióból is farag miniatúrákat.

Fotó: Kovács Tibor

– Azt mindig az adott anyag mutatja meg, hogy mi fog belőle kibontakozni. A figura benne van, csak le kell fejteni róla a felesleget. Sohasem másolok, minden darabom egyedi. Csak a fantázia szab határt a témának. Szeretem, ha történik valami az alkotásaimon, ami az esetek többségében egy dinamikus vadászjelenet. Sokat tanultam a necukékból és a Fabergé-miniatúrákból – mondta. Munkái között kereszténységgel kapcsolatos tárgyak is megtalálhatók. Némelyik a Vatikánban lelt gazdára, de Dél-Afrikába is vittek tőle ajándékot.

– Egy ilyen tenyérnyi faragvány húsz óra alatt készül el. Naponta hat-nyolc órát dolgozom rajta, de az alkotás nem egyszerű, mert a fehéret a fehérben nagyon nehéz és megerőltető nézni – mutatta alkotását Bencze László, aki restaurálással is foglalkozik. Munkáit Nimród-díjjal és a „Vadászatért, vadászati kultúráért” elismeréssel jutalmazták.