A Szigetváron élő Kapoli Ilona festőművész, népi iparművész neves ősök leszármazottja. A Kossuth-díjas fafaragó népi iparművész nagyapa – id. Kapoli Antal – és Ilona édesapja – ifjabb Kapoli Antal – neve védjegy. Átfaragva életüket, pásztormotívumaikkal hoztak létre olyan értéket, melyet moly nem rág, rozsda nem emészt. A visnyei születésű művészről már kislányként kiderült: nem mindennapi a kézügyessége, kiváló a szín- és formaérzéke. Vizuális látásmódját, kreativitását szerencsére korán felfedezte családja. Ma is örömmel emlékezik azokra a téli estékre, amikor bámulatos fantáziájú édesapja mesélt neki, s míg szőtte a szavakat, az idő alatt a családtagok rajzoltak, színeztek.

Forrás: TIBOR KOVACS



A Szentföldön jártam című retrospektív kiállítás csaknem félszáz műve gazdag életmű lenyomata. Két alkotás faragótalentumairól vall, a kollekció további darabjai pedig azt igazolják: nemcsak a bizsókot forgatja nagy kedvvel és hozzáértéssel a művész, hanem a tussal, s a különféle festékkel is örök jegyességet kötött. Az 50-es, 60-as évek alkotásaiból is kapunk ízelítőt – köztük lírai akvarellen megfestve édesanyját és édesapját. A művek jelentős hányada az utóbbi két évtized termése, s azt sugallják: alkotójuknak öröm a festés. Madarait, csendéleteit és szentföldi tájképeit látva pedig az is érzékelhető: Kapoli Ilona szimbiózisban él a természettel és a transzcendenssel. Festményei a humánum, a szépség, a harmónia iránti vágyról tanúskodnak – nyomatékot adva annak, hogy zajos köröttünk a világ, és egyre nagyobb bizonyosság: lelkünk csendje a szavak zajszűrésével kell hogy kezdődjön. A csend pedig nem más, mint Isten szívdobogását hallgatni. E szívdobogás valamennyi Kapoli-művön tetten érhető, ám leghangosabban a Szentföldön fogant, több mint két tucatnyi alkotásán érzékelhető. A művész képeivel közelünkbe hozza a Szentírást, a 2000 éves történetet, s Az utolsó vacsora termét ábrázoló képétől a Gecsemáne Olajfáit megjelenítő alkotásáig pazar helyszínek sokaságát vonultatja fel az alkotó. Felfedi és bemutatja a Szentföld lenyűgöző vidékeit, ránk hagyva az örök dilemmát: mennyit változott ez a vidék 2 évezred alatt. No és az ember? A választ mindenkinek magának kell megfogalmaznia, jóllehet, a Kapoli-képek is sugallják: Jézus bármerre járt, vigasztalt, gyógyított, tükröt tartva adott erkölcsi kapaszkodókat…



Jézus lábnyoma



Már kisgyermekkorában vágyott e varázsos világba. Ki ne vágyna Izrael sziklás tájain Jézus lábnyomába lépni, s bibliai helyszíneken, mint például Betsaida romjainál, Gedeon barlangjánál járva, a Siratófal tövében állva, a kegyelem erőterében töltekezni? Hiszem: a látogatók közül is sokan. Akkor is, ha tudjuk: Isten életalakító útjaira érdemes rálépni...





Fotók: Kovács Tibor