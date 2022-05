Az Éltes Mátyás Általános Iskola egykori épületében, a Széchenyi u. 25. szám alatt nyílt meg a napokban a T25 Művészeti Galéria és Közösségi Ház. A megújult épületben több állandó jellegű tárlat is helyet kapott.

– A galéria elnevezése utal arra a 25 t betűs szóra, arra a tartalomra, ami az intézmény falai között megtalálható – mondta el megnyitó beszédében Ormai István polgármester, majd felkérte a város 25 köztiszteletben álló polgárát, – intézményvezetőket, művészeket –, hogy a kifejezéseket, (történet, tudás, tehetség, tapasztalat, stb.) helyezzék el az épület bejárati ajtaján.

A galéria hiánypótló és meghatározó szerepet tölt be Nagyatád életében. Helyet biztosít egy nyomdatörténeti kiállításnak, ahol egy tradicionális könyvkötő műhely tárgy emlékei is helyet kaptak. A Bertók-emlékszoba a Kossuth-díjas költő miliőjét és szellemi hagyatékát őrzi, ezen kívül az egykori Nagyatádi Menekült Tábornak is emléket állít Em Soós György fotóin keresztül.

A kiállítás a város művészeti életét meghatározó, a városhoz kötődő képzőművészek munkáiból is bemutat egy szeletet Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművész, Nagy Miklós fotóművész, Ország László grafikusművész, Varga Géza Ferenc szobrászművész és Polák Judit, Mezey Mária Magdolna és Kraumann Erik, valamint Frank Eszter alkotásain keresztül. – Nem lehet vitás, hogy a most megnyíló művészetet, történelmet, irodalmat bemutató épület fontos intézménnyé válik a térség kulturális központjaként – mondta el Nagy Miklós fotóművész az ünnepségen.