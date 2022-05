2010 óta június 4-e a nemzeti összetartozás napja, amely éppen erre a szombatra esik. Úgyhogy már a hétvége első napján is sok program várja a kikapcsolódni vágyókat Somogyban.

Nagybajomban ezen a napon táncolják ki a májusfát és természetesen trianoni megemlékezést is tartanak, s néptáncos felvonulás is lesz a városban.

Szombaton megnyit a Plázs Siófokon és ezzel megkezdődik a nyári bulifrogatag.

A nyári programnaptárban szerepel Demjén Ferenc, Ákos, Kowalsky Meg a Vega, Horváth Tamás és Pápai Joci, a BSW, Azahriah, Dzsúdló Carson Coma, Follow the Flow, Edda Művek, Rúzsa Magdi, a Neoton Família és a Budapest Bár koncertje is. Mellettük lesz Balatoni Retro Láz és We Love Balaton fesztivál is a Plázson.

Szombaton, ha az időjárás is úgy akarja már csobbanhatunk a kaposvári Virágfürdőben, ahol ezen a napon nyitják meg a strandot. Egészen este hétig élvezhetik a frissítő habokat azok, akik fürdőruhát húznak és belevetik magukat a lazulásba.

Csurgón a nemzeti összetartozás napját egy jó hagyományos Csuszafesztivállal ünneplik meg, amely szám szerint a 16-ik lesz főzőversennyel, drift autó bemutatóval, kézműves-és kirakodóvásárral, kulturális programokkal, sztárfellépőkkel, koncertekkel.

Pünkösdhétfőn érdemes lesz ellátogatni Szennába, a skanzenben ugyanis pünkösdi sokadalmat tartanak, ahol felelvenítik a cucorkázás, és a pünkösdi király választás hagyományát is, de kitáncolják májusfát is. Lehetőség lesz pünkösdi perecet kóstolni, valamint részt venni a próbatételeken is. A program reggel 9 órától 17 óráig tart.

Ha valaki különleges zenei élményre vágyik, annak ajánljuk Fülep Benedek zeneművész pünkösdváró koncertjét a kőröshegyi völgyhíd lábánál. Műsoron historikus-szakrális zenei elemekből álló improvizációk és saját feldolgozások.

Pünkösdkor a szórakozásra a legjobb hely természetesen Siófok lesz, ahol a nyári szezont is megnyitják a pünkösdi fesztivállal. Színes, érdekes, egész napos családi programokkal várják az érdeklődőket és szórakozni vágyókat a város Fő terére június 3. és 6. között. A Pünkösdi Fesztivál ideje alatt koncertek kicsiknek és nagyoknak, megnyitó program, emlékkiállítás, ételkóstoló, tere-fere, és további fergeteges műsorok színesítik a programot. A gyermekek számára játszóház, táncelőadások, játékos foglalkozások, gyerekkoncertek és táncház garantálja a szórakozást. A zenei felhozatalt ismert, sikeres együttesek biztosítják: The Freakend, The Biebers, a Karthago együttes és Hevesi Tamás és barátai alapozzák meg az esték hangulatát.

Fonyódon is lesz kavalkád a Szentlélek ünnepén, ott a Dísz térre összpontosulnak a rendezvények. Nem lesz hiány zenéből és táncból, s persze a legkisebbeknek is kedveznek a szervezők.

Balatonföldváron stílszerűen vitorlázással ünneplik meg a pünkösdöt, az első hajók a program szerint reggel fél tízkor rajtolnak el. A szervezők több mint ezer vitorlázót és háromszáz hajót várnak a pünkösdi regattára.