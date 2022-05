Tudom-e úgy, ahogyan csak én tudhatom? Törőcsik Mari egykori mondata lett csütörtökön Kaposvárra érkezett vándorkiállításnak mottója. A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész legendás pillanatait megörökítő fotókat láthatja a közönség.

– A kiállítás Kaposváron kiegészül Klencsár Gábor fotóival, amelyek 2009-ben készültek. Schwajda György meghívására Törőcsik Mari a Csiky Gergely Színházban vendégszerepelt a Naphosszat a fákon című előadásban, amelyet a világhírű Vasziljev rendezett. Törőcsik Mari akkoriban épült fel egy hosszú kórházi tartózkodás után, és első gondolatai között szerepelt, hogy visszamenne a színpadra. Ehhez Kaposvárt választotta – mondta Olt Tamás, a teátrum művészeti igazgatója.

„Főiskolásként léptem be a Nemzetibe és ott fogok meghalni...” -mondta egykor Törőcsik Mari, aki 1958-1979 és 2002-2021 között, egészen haláláig a Nemzeti Színház társulatának tagja volt.

„Szoktam mondani, hogy volt öt-hat estém. Most már hatvan év színpadi gyakorlat után talán hét-nyolc is. Amikor a véletlen, a csillagok állása, a jóisten tudja, mi által elrepül az előadás. Mindig mindent meg kell tenni, hogy ez megtörténjen, de nincs rá garancia, hogy ez az ember életében egyetlen egyszer is öszejön. Ritka kincs... Nem azt kérdezem, hogy tudom-e úgy, mint más, még ezer további jó színész. Én azt kérdezem, tudom-e úgy, ahogy csak én tudhatom. Tudom-e úgy, hogy ezért érdemes még egem választani, csakis engem. Itt kell a bátorság, sokszor vakmerőség, és itt kell az önkontroll is ...”- idézte Törőcsik Mari gondolatait Olt Tamás a kiállítás megnyitóján.

A tárlat, amely a kaposvári előadásban viselt jelmezét és kellékeit is bemutatja, -köztük a legendás, palacsintatésztából készült ehető kalapot -, május 31-ig látható a Csiky Gergely Színház galériájában.

Fotók: Muzslay Péter