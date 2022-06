Tátott szájjal figyelték a Toldi iskola harmadik osztályos diákjai a Fehér Holló középkori műhely bemutatóját. Zétény bátran jelentkezett, hogy szeretné felpróbálni a tizenkét kilós vértet, amely a buzogány ütéseit felfogta. A lányok pedig a fazéksisakot öltötték magukra, amelyet a keresztes háborúk idején használtak.

Forrás: Lang Róbert

– A tollas buzogány ütéseit is felfogta, nem fájt egyáltalán – mondta el Lili, aki német eredetű salade sisakot próbálta fel, amelyet már felhúzható rostéllyal gyártottak és a Hunyadiak kora idején védte a csatázó katonákat. Lukics József Gábor, a bemutatót tartó "szerzetes" azt is elmondta, hogy a másfél kezes, vagy más néven fattyúkard a középkorban kedvelt harci eszköz volt, valamint a növényről elnevezett vassulyomról is beszélt. Ezt egyfajta csapdaként használták, hiszen a középkorban ürülékkel kentek be és annak tüskéjébe bele lépve komoly sérüléseket okozott a harcosnak. Az egy hónapig készülő nyolc kilós, húszezer karikából álló láncinget is magukra ölthették a diákok.

Forrás: Lang R.

Lukics József Gábor, a Fehér Holló középkori műhely vezetője elmondta: harmadik alkalommal tartottak bemutatót a kaposvári Toldi iskolában, májusban-júniusban közel 40 programjuk lesz a kaposvári iskolákban, de somogyi oktatási intézményekbe is ellátogatnak. Hozzátette: hollós társaival olyan ismeretanyagot szedtek össze, ami a kötött iskolai tantervekkel szemben interaktív módon mutatja be a középkori viseletet, fegyvereket, szokásokat, kultúrát.

Forrás: Lang Róbert

Iskolák mellett a kaposvári múzeumban és a Katica tanyán is rendszeres vendégek lesznek a Fehér Holló Középkori Műhely. – A hadtörténeti múzeummal együttműködve az eredetivel megegyező másolatokat hoztunk létre, amelyeket a gyerekek kézbe fogva, kipróbálva, nem vitrinben látva fedezhetnek fel – mondta el Lukics József Gábor.

Hozzátette: a tavaly novemberben induló szellemi és fizikai képzést adó hetedik apródiskolájukban a gyerekek megtanulják a vívás, a puszta kezes harc alapjait és az íjászattal is megismerkedhetnek, valamint a középkor történetébe is bepillantást kapnak. Az apródiskolába folyamatos a jelentkezés, bárki bekapcsolódhat.