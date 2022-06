Harminc évvel ezelőtt egy téesz zárszámadásán a kapatos tömeg előtt tartott bemutatót Kassai Lajos, aki missziójának tekintette az elfelejtett magyar harcművészet bemutatását. Elhatározta, hogy addig vágtázik és lő, amíg a gúnyolódók fel nem adják. Végül el is ment mindenki, csak egyetlen néző maradt. Ő volt Cey-Bert Róbert, és ekkor kezdődött életre szóló barátságuk. Ezért nem is lehetett kérdés, hogy Kassai Lajos vezesse a beszélgetést a somogyi íróval, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke és Rázsits Veronika könyvtár­igazgató köszöntője után.

– Isten, a szabadság és a magyarság szeretete meghatározta az életemet – mondta Cey-Bert Róbert, aki jelenleg Siófokon él és sok időt tölt Bárdudvarnokon.

– Tizenéves koromban versben megfogalmaztam életfilozófiámat: „Magyar vagyok, Koppány-utód, Somogy földjén termett virág, de a lelkem szabad madár, benne él az egész világ, az ég urához száll az imánk”. Mélylélektani kutatással is foglalkoztam és meg­győződésem, hogy a közösségi tudatunkban erős képek vannak, melyek távoli őseinktől öröklődnek. Így kapcsolódtam a magyarság szimbolikai értékrendszeréhez a sólyomtól a csodaszarvasig.

– Olyan ember, aki a jég hátán is megél, több kultúrában otthon van, sok nyelvet beszél – mondta róla beszélgetőtársa. Cey-Bert Róbert élettörténete maga is szinte kalandregény. Vízimolnár családból származik, de hogy az ’50-es években tanulhasson, apja malomtulajdonos foglalkozását molnársegédre hamisították. Így végezhetett el három évet a Táncsics-gimnáziumban. 1956-ban egy teherautó csak azért vitte Budapestre, mert a sofőr emlékezett rá, hogy Siófokon megnyert egy atlétikai versenyt. Megjárta a Corvin közt, aztán disszidálni kényszerült. Néhány napig egy osztrák börtönben ült egy templomfosztogatóval egy cellában, de tanulhatott a Genfi Egyetemen és a Sorbonne-on is. Huszonöt évet élt a Távol-Keleten, Burmában az üldözött kareni nép nagykövete lett. Bangkoki éttermek tanácsadója volt, gasztronómiai intézetet alapított. Konyhatörténelemmel is foglalkozott, a magyar konyha eredetét visszavezette a lovas kultúrák üstökben főzött áldozati ételeiig.

– A fehér foltok érdekeltek a magyar történelemben, amit félremagyaráztak vagy rosszul értettek meg – mondta az író, akinek 35 könyve jelent meg, ebből 15 regény. – Egy könyv megírása nekem egy év kutatásba kerül. Egy regényben az író többet megengedhet magának, de szeretem, ha a történelmi háttér megfelel a tényeknek.



Könyv készül Attiláról és a szkítákról, ókori forrásokat kutat

Az est vendége volt Püski István könyvkiadó és Lóki György somogysimonyi solymász. A solymász olvashatta el ugyanis először Cey-Bert Róbert új könyvét, amely izgalmas nézőpontból, egy sólyom látószögéből mutatja be Attila életét.

Az író most a szkíták kutatásával foglalkozik a Magyarságkutató Intézet segítségével. Cey-Bert Róbert állítja, hogy bizonyossá vált az archeogenetikai kutatásoknak köszönhetően, hogy a magyaroknak közük van a hunokhoz és a szkítákhoz. Sok időt töltött ennek a témának a kutatásával, és most szeretné kiadni a szkíta turul nemzetségről írt könyvét. Ehhez rendelkezésre állnak ókori források, de ellentmondásosak, belőlük kell kibogozni az igazságot.