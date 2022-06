– Vonattal jöttünk Nagykátáról, mert önmagában már ez is egy közösségformáló élmény. Egy évtizede még zsűrizhettem is itt, már akkor eldöntöttem, hogy elhozom ide a tánccsoportomat, mert nincs ilyen fesztivál még egy, amelyen mindenki tudja a dolgát, és minden görcs nélkül zajlik minden – mondta Vámos László, a Tápiómente Táncegyüttes vezetője.

A Métán a zsűri is különleges összetételű, minden alkalommal más és más látja el a pontozási feladatokat a szakma képviselői közül.

– Korrekt volt a zsűri, tagjai közül hárman a táncművészeti egyetemen tanítanak, így tőlük szívesebben vesszük a szigort is. Egyetlen gyermekre sem mondtak rosszat. 2019-ben három csoporttal neveztünk a 2020-as métára. Ám a fesztivál elmaradt, közben elballagott az egyik nevezett csoportunk, de a helyet betöltöttük másokkal. Az iskolánkban fontos a tehetséggondozás, ezért létre hoztunk egy Tehetséggondozásra irányuló csoportot: a felső tagozatosok versenyét meg is nyerték, és a két másik csoportunk is szépen megállta a helyét – mondta Wilmekné Almássy Teodóra, az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola helyettes igazgatója.

– Kíváncsiak voltunk, hol tartunk, ezért jöttünk. Persze, az sem mellékes, hogy a Balaton is itt van – mondta monostori Noémi, aki Kiskőrösről érkezett a csoportjával.

– Óvodás korunk óta táncolunk, harmadikosok voltunk, amikor kezdtük komolyan venni. Nagyon jó hangulat van, jók a programok és várjuk az esti táncházat – mondta Végh Viktória és Varga Zsófia, akik Környéről érkeztek.

A vasárnapi egész napos versenyprogram után a Z-Generáció lépett fel, majd éjszakába nyúló táncházzal ünnepelték a fiatalok, hogy újra együtt lehetnek a két év pandémia okozta kihagyás után. Hét csoport jelentkezett a méta népi sportjátékra is. Hétfőn pünkösdi királyt és királynét választottak egy népi vetélkedő segítségével, amelyen népviseletben ügyeskedtek a tánccsoportokat képviselő párok.

Az alsó tagozatos korcsoportban a szennai Zselic AMI Ebadta csoportja, somogyi táncokkal Verébsirató koreográfiájukkal első helyet szerzett. A felső tagozatosok között a kaposvári Együd Árpád AMI Eszbukong csoportjának bukovinai táncokból összeállított Forduljunk egyet! koreográfiáját ítélte legjobbnak a zsűri. A középiskolások között biatorbágyi Barackvirág csoport Fordulj egyet előttem! vajdaszentiványi koreográfiája lett az első. A vegyes korcsoportban pedig a győri Lippentők együttes bukovinai Góbék tánca nyerte el leginkább a zsűri tetszését.

Nem adják fel

Versenyen kívül, első műsorszámként lépett színpadra a budapesti és pándi fiatalokból álló Nem adom fel! tánccsoport, amely értelmi sérült fiataloknak biztosít szabadidős tevékenységet.

-Egy sérült családtagom szeretett volna néptáncolni, ebből az indíttatásból alapítottuk meg a tánccsoportot. harminc fiatalt hoztunk most fellépni, moldvai táncokat hoztunk. Szeretnénk megmutatni, hogy a tánc mindenkié – mesélte Halmai Krisztina, a csoport vezetője. Hozzátette: A népzene jó hatással van mindenkire. Csoportjuk tagjai a társas kapcsolatokban, a koordinációs készségek terén és a ritmikus mozgásban is nagyon sokat fejlődtek a táncnak köszönhetően.