– Kiszámoltam: a szégyenletes trianoni békediktátumot 102 esztendővel ezelőtt akkor írták alá, amikor a Mészáros Árpád Zsolt által játszott, magyarból románná lett katona üget lovával a temesvári családi ház felé, hogy kilakoltassa, s ezáltal földönfutóvá tegye a jól szituált magyar polgári családot, melynek fejével korábban még pertuban volt – mesélte Iványi Marcell, aki Dolhai Attila, a Budapesti Operettszínház Jászai-díjas érdemes művésze ötlete nyomán a Nemzeti Filmintézet (NFI) pályázati támogatásával, az Operettszínház és a filmgyártó Kraatsfilm produkciójában a MÁV Zrt. és MÁV Nosztalgia támogatásával álmodta filmre e sokszálú történetet.

– Szétszakítottak címmel készült már az Operettszínházban egy videófilm, ám az NFI két éve kiírt egy pályázatot, melynek célja színházi társulatok és filmes stábok közreműködése. Ezen nyert az Operettszínház, s így kezdődhettek meg a forgatások. A háromgyerekes temesvári értelmiségi család kénytelen elhagyni otthonát, és inkább vállalja, hogy marhavagonban éli a mindennapokat, mintsem aláírja a Román Királyság iránti hűségnyilatkozatot. Diszkrét szerelmi szál szövi át a történetet, megindító jelenetek sora emlékeztet a trianoni igazságtalanságra, s azon túl, hogy Nagy-Magyarország kétharmada odaveszett, családok lettek egymástól szétszakítva, beteljesületlen álmok megbéklyózva, a magyar vasúthálózat is jelentős kárt szenvedett. Mivel az egyik fiú folyamatosan utazik a filmben, a helyzet is azt kívánta, hogy támogatóul nyerjék meg a MÁV-ot. Mégpedig azért, mert 150 millió forintból nehezen lehet egész estés, kosztümös, zenés színház-filmet készíteni. Mivel nemcsak a film témája, hanem a műfaja is szokatlan – Dolhai Attila és Cári Tibor nevével jegyzett dalbetétek hangzanak el benne –, arról is kérdeztük a rendezőt, nem idegenkedett-e akár a témától, akár a műfajtól. Iványi Marcell azt felelte: egyiktől sem; ráadásul a Zselicet is bemutató, Anyaföldünk című legutóbbi filmjéből egyenesen következik az Örök hűség, melyben az Operettszínház olyan kiválóságai játszanak, mint: Janza Kata, Gubik Petra, Földes Tamás, Dénes Viktor, Sándor Péter, Oszvald Marika, Csuha Lajos, Melis Gábor; feltűnik a színház főigazgatója, Kiss-B. Atilla is, és a 12 éves Németh Marcell is jelentős főszerepet kap a zenés történelmi filmben, de György-Rózsa Sándort is láthatjuk, akinek már Kaposváron is többször tapsolhattunk.

Németh Ákos forgatókönyve nyomán Tóth Zsolt operatőr rendkívül szenzitív filmet forgatott, melynek hangmérnöke az a tabi kötődésű Péterffy Máté, aki számos hazai és nemzetközi alkotást jegyez. Mint a rendezőtől megtudtam: egy toponári műteremben zajlott a vágás és a fekete-fehér alkotás arculatához a bárdudvarnoki Szappanos Ádám is sokat hozzátett. Iványi Marcell elmondta: korábbi, Anyaföldünk című filmje kapcsán létrejött egy somogyi tagokból is álló filmes csapat, akik már félszavakból értik a rendezőt. Nem művészképzőt csinálnak, hanem egy igazi team kezdett el együtt dolgozni. A rendező szeretné, ha ez egy szakmailag komoly csapattá, stúdióvá válna.

S hogy mi lesz a következő munka? Azt tervezi: Somogyországról készít egy filmet, hiszen a világ egyik legszebb vidékének tartja. Ezért szeretne feleségével, a Kossuth-díjas koreográfus-rendezővel, Bozsik Yvette-tel és fiával, Mirkóval végre mielőbb itt, Kaposdadán letelepedni.



Ingyenes bemutatók határon innen és túl

Iványi Marcell hiszi: e filmet égi műterméből megtekinti a „nemzet lelkiismeretének” tartott Sára Sándor is, aki örül annak, hogy megszületett az alkotás, és odafönn közbenjár azért, hogy minél több, határon túli magyar ajkú színházban is levetítsék. A rendezőnek is álma, hogy a hazai bemutatókon túl eljusson az Örök hűséggel Erdélybe, Felvidékre, Újvidékre, Őrvidékre, s valamikor majd Kárpátaljára is. Úgy véli: Trianon ügye sok szempontból még ma is kibeszéletlen; éppen ezért szükséges az együtt gondolkodás, a lelki-szellemi kapcsolódás. Nemzeti történetünk szempontjából is fontos film az Örök hűség, melyet mindenütt belépőjegy nélkül tekinthet meg a nagyközönség, köztük a fiatalok, akik összevont történelemóra vagy rendhagyó osztályfőnöki órák keretében láthatják majd.



Ez a film ne versenyezzen!

A filmet a veszprémi Magyar Mozgókép Fesztiválra is beválogatták. Versenyeztetni akarták, de Iványi Marcell nem engedte, hogy bekerüljön a versenyprogramba. Ez a film ne versenyezzen! – mondta, a nézők majd eldöntik, hol foglal helyet a szívükben. A Petőfi Színház Latinovits-Bujtor Játékszínében vetítik június 10-én. A sors érdekessége: évtizedekkel ezelőtt a színészkirály egy olasz filmfesztiválon szalvétára rajzolva magyarázott olasz kollégáinak a trianoni szégyenről.