– Kodály Zoltán után mi is hiszünk benne, hogy a zene mindenkié! Következetesen tartjuk is magunkat ehhez, nem húzunk határokat – mondta Nagy Tamás igazgató. – Már hatéves kortól jöhetnek hozzánk a zenélni akaró fiatalok és felnőtt tanítványaink is vannak a harmonika tanszakon, valamint a színészhallgatók zenei képzése is hozzánk tartozik.

Az igazgató arról is beszélt: az intézmény az idén három új telephellyel bővült és így összesen már tíz helyen zajlik zenei képzés. 2021. október 1-jén, a zene világnapján jelentette be Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője, hogy újabb százmillió forint érkezett a felújítás folytatására. Turbéki Bernadett