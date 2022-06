A Molnár Júlia rendezésében megvalósuló kiállítás az intézmény megalakulásának 30. évfordulójára összeállított programsorozat részeként várja az érdeklődőket. A 80 esztendős matematika-kémia-rajz szakos tanárnő az elmúlt évtizedek lírai vízfestményeit hozta el egykori iskolájába. Két és fél tucatnyi alkotás mesél az Isten alkotta természet szépségeiről. Tájképein erdők-mezők igéző világa éppúgy megelevenedik, mint az asszonyszelídségű somogyi dombok, a minden napszakban más és más bájait feltáró Balaton, de kedvenc imahelyét, a kaposvári Szent Imre-templomot is megörökítette. A kéttenyérnyi alkotások élete ars poeticájának is bizonyítékai: mindenben a szépet keresi és gyűjti a még szebbet. Az Szent Gellért-díjas művésztanárnak nagy szerelme volt és marad a fotózás is. Iskolai és családi események hírnökeként, a környezet változásának szenvedélyes krónikásaként tartják számon. Szó helyett szívesen fogalmaz képpel; így próbálja megállítani a múló időt, rögzíteni a pillanatot. Fényképkollekciója megközelíti a tízezret.

A kaposvári Munkácsy és megalakulásától a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium meghatározó tanáregyénisége azt vallja: szerencsés, mert hívő családba született, s a legnehezebb időben is meg tudta tartani a hitet, amit különös kegyelemként él meg. Rá mer hagyatkozni Istenre, és eljutott már odáig, hogy megértse: az örök életnek rövid szakasza csak e földi lét, mely során nincs más dolgunk, mint megtanulni szeretni. Istent, az embert, és elfogadni azt, hogy önmagunk is szerethetők vagyunk. Sohasem feladni, magunkba roskadva, szomorúan, kedvetlenül, elégedetlenkedve élni, hanem örülni és felnézni a keresztre.

A kiállításmegnyitón Pásztor Lajosné, az egykori pedagógus pályatárs ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a kollekciót; Pucz András gitározott, Pucz Kinga vetített képekkel adott ízelítőt az alkotó gazdag életművéből, s a legkisebb unoka, Szörényi Kincső verssel köszöntötte művésztanár nagyanyját.