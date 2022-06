Az alkotást Tóth László Norbert, a kirendeltség igazgatója csütörtökön vette át a művész lakásán.

Aki ismeri a 80-on felüli kaposvári festőművész életművét, az azzal is tisztában van, hogy kedveli a groteszket, s képein gyakran szerepel egy-egy csonka szárnyú angyal, aki a maga „röppályáján” hasítja a levegőeget, így hány fittyet a világ hívságaira, anomáliáira. Mert ahogy régen, úgy most is akad mindkettőből bőven, a művésznek pedig az a dolga, hogy tükröt tartson. Kertész Sándor szinte egész életműve erről szól, jóllehet, legújabb alkotása derűs nyugalmat áraszt. Az Úton című kép főalakja – akiről természetesen nem hiányozhatnak az angyalszárnyak – egy érett napkorong alatt, jobbra tartva vonul ki a térből. Az olajképen önmagát festette meg a művész, aki termékeny életúttal a háta mögött – gondolatban vissza-visszatekintve mesterekre, katedrára, családtagokra, néhai művészbarátokra, támogatókra és irigykedve gáncsoskodókra – halad előre.

Talán elégedetten, hiszen művésszé lett egykori tanítványok, hazai és nemzetközi kiállítások sora van mögötte, és somogyi alkotótáborok, melyek résztvevői előtt soha nem rejtette véka alá a véleményét egy-egy készülő műről. A Táncsics-gimnázium nyugalmazott művésztanárának számos középületben található ajándékfestménye. A Takáts Gyula könyvtáron, a Táncsics-gimnáziumon, a Vármegyeházán, a kormányhivatalon, s a megyei kórházon kívül a mezőcsokonyai, a nagybajomi és a nagyatádi önkormányzatot is meglepte egy-egy alkotásával. Tette mindezt örömmel, hiszen a művészi varázsnak lélek- és személyiségfejlesztő ereje van, egy-egy műalkotás pedig megváltoztatja a hangulatát a közösségi tereknek.

S hogy most miért éppen a hajdani Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) toponári épületében lévő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége lett a megajándékozott? Kertész Sándor elmondta: – Azon túl, hogy jól esett szívemnek a múlt év adventjében érkezett felkérés: szívesen rendeznének kamaratárlatot műveimből, néhai Ferenc öcsém emléke előtt szeretnék így is tisztelegni. Mivel egy ideig Feri is dolgozott nevelőként a GYIVI-ben, gondoltam, örülnének a felajánlásomnak. Az is nyomott a latban, hogy idén a magyar gyermekvédelem kapta a 100. jubileumi Ferenczi-díjat. Mivel a művésztanár feleségével hosszú évtizedeket töltött pedagóguspályán, most is figyelemmel kíséri a gyermekvédelmi szakemberek erőfeszítéseit. Ajándékával az irántuk érzett megbecsülését is ki szerette volna fejezni.