Szabó Nikolett és Mészáros Tibor, a Meseautó című színdarab két főszereplője volt a Karzat Színház Baráti Kör legutóbbi vendége a TIT székházában kedden kora este. Mészáros Tiborhoz az új, művészeti vezető beosztásához kapcsolódóan is záporoztak a kérdések. A színész-rendező elmondta: megtiszteltetésnek érzi, hogy életében először éppen Kaposváron töltheti be a művészeti vezető posztját. Elárulta, az új évadban még lesznek színészi és rendezői feladatai is. Azt szeretné, ha minden kaposvári a magáénak érezné a Csiky Gergely Színházat.