Szászfalvi László, országgyűlési képviselő arról beszélt az ünnepségen, hogy az elmúlt tíz esztendőben nagyon sok pályázati támogatáshoz jutottak a gyülekezetek, sorra újulhattak meg a templomok. Az ünnepségen igehirdetéssel Hella Ferenc, somogyi esperes szolgált. Peti Csaba polgármester elmondta: 50 éve e hajlékban tett konfirmációi fogadalmat és egy évtized után most polgármesterként, illetve a református közösség gondnokaként is a rinyaújlaki templom felújításáról számolhat be. A beruházás költsége elérte a 9 millió forintot, a Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatásból kicserélték a 180 éves templom tornyának ablakait, lefestették az épület nyílászáróit, és felújították a karzatot is. Hangsúlyozta, hogy egyre fogy a gyülekezet, de a hit megmarad.

Az egykori református néptanítójuk, Arany Bálint szavaival zárta beszédét: „…Az örök istennek nevét szívetek rejtekében tudom a legbiztosabb helyen. Oda zárjátok hát Őt, és soha, de soha el ne feledjétek!”

Fotó: MW