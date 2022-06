A boglári Kék és Vörös kápolnában két somogyi kortárs képzőművész, Deák Németh Mária és Szőke György tárlata nyílt a napokban a Kultkikötő szervezésében. A nyár első színházi előadása szintén Balatonbogláron lesz, a Kartonpapa című darabot a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában láthatja a közönség.

Közel 200 programmal készül a nyári szezonra a Balaton legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja, a Kultkikötő. Augusztus végéig hat településen fogadják a közönséget koncertekkel, zenés és prózai színházi előadásokkal, kiállításokkal, valamint gyerekeknek szóló produkciókkal. Földvár, Szárszó, Boglár, Fenyves és Badacsonytomaj mellett idén már Alsóörsön is színes programkínálat várja az érdeklődőket, egészen egyedi környezetben, egy egykori kőfejtőben kialakított, ókori amfiteátrumokat idéző nézőtérrel, ahonnan a Balaton víztükrére is rálátni.

– Az indulástól kezdve a minőségi kikapcsolódás megteremtését tűztük ki magunk elé célul, melyhez a Balaton biztosítja a díszletet. A Kultkikötő legénysége 2006 óta mindent megtesz azért, hogy emlékezetes produkciókat csempésszen a nyári balatoni estékbe – mondta lapunknak Nagy Viktor alapító igazgató. – A balatonföldvári előadásoknak idén a felújítások miatt a Kulipintyó Villa ad otthont, ahol kamaraelőadásokat láthat majd a közönség, a jövő évadot pedig a remények szerint egy ezeregyszáz nézőt befogadó új nézőtérrel nyitják majd. Badacsonyban könnyed nyári koncertekkel várják az érdeklődőket, a gyermekprogramok központja pedig idén is a balatonfenyvesi KultúrTérben lesz, ahol a bábelőadásokon kívül fellép Gryllus Vilmos és Ruttkai Bori is.

Szárszón a Csukás Színházba július 2-án Oláh Ibolya érkezik egy koncertszínházi produkcióval. A nyár során a Kultkikötőben fellép Mácsai Pál, Hobo, Szinetár Dóra és Makranczi Zalán, Dés László, Sche­rer Péter, Kiss Tibi, Pokorny Lia, Grecsó Krisztián és Beck Zoli, Szabó Győző és Rezes Judit, Vándor Éva és Bakos-Kiss Gábor, de többek között a Budapest Bár, az Ivan & The Parazol, Bangó Margit és a Swing a’ la Django zenekar is hallgató lesz, ezen kívül a a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház is érkezik egy vendégjátékkal, valamint a kaposvári Roxínház Indul a Bakterház előadása is várja a nyaralókat. Kortárs művészek kiállításai egészítik ki a színházi repertoárt. A festői környezetű balatonboglári Vörös és Kék kápolnában július közepétől Radák Eszter, Szlávik Barbara és Kaszás Konrád, majd Várhelyi Tímea és Szüts Miklós festőművészek munkái lesznek láthatóak.