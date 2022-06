A földszinten citeraszó fogadja az Agórába betérőket a héten. Husi Gyula népzenész gyakorol válogatott tanítványaival. – A tábor a legügyesebb tanítványok találkozója is egyben. A környék művészeti iskolásainak legtehetségesebb diákjait hívtuk meg ide – mondta Husi Gyula a gyakorlás szünetében. – Új dalokat is tanulunk és szinten tartjuk a régieket is, de ami a leglényegesebb, hogy itt együttesben játszhatnak a fiatalok.

– Néptáncolok, de a zenélés is érdekel. Ez a műfaj sok embert összehoz, és a hangszert sem nehéz megszólaltatni – mondta Szepesi Réka, akinek a citera volt a legszimpatikusabb népi hangszer, amikor választania kellett.

Egy másik teremben a népi zenekarok ritmusszekciója gyakorolt. Bőgőzni és brácsázni tanultak a diákok.

– Furulyázni tanultam, aztán megkértek, hogy ugorjak be egy bandába bőgőzni. Így kezdődött – mondta Tóth Olivér. – Azóta már táncházakban is lehetőséget kaptam, hogy én húzzam a talpalávalót.

– Azt vettük észre, hogy sokan járnak művészeti iskolába, de egyszer csak eltűnnek a rendszerben, pedig tehetségesek. Ezért az Agóra a Csoóri Programban arra pályázott, hogy felkarolhassuk a tehetségeket és lehetőséget nyújthassunk nekik a továbbfejlődésre – mondta Csikvár Gábor, népzenész, a Somogy Táncegyüttes művészeti vezetője. – A tanévben kéthetente szombaton gyakorlunk velük, és a tábor is ennek keretében valósult meg. 2019 óta foglalkozunk intenzíven a tehetségekkel. Annak idején mi is népzenei táborokban sajátítottuk el szakmai tudásunk legjavát, és kapcsolatépítésre is alkalmas, valamint nagy lendületet ad egy-egy ilyen lehetőség – tette hozzá Csikvár Gábor.