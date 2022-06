A rendezvényről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a megyeházán. Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a szervezők állhatatos kitartását dicsérte, és azt hangsúlyozta, hogy ez a többnapos vidéki művészeti fesztivál megmutatja Belső-Somogy szépségét, és feltette ezt a térséget az ország kulturális térképére is.

– Kinyitottunk egy kis falut, és rajta keresztül a Zselicet! – szögezte le a térség ország­gyűlési képviselője, Gelencsér Attila, aki arról is beszélt, hogy a százlelkes, néhány tízmillió forintos költségvetésű kistelepülésnek egy olimpia megrendezésével ér fel a fesztivál.

Az idei F.A.L.U.-n 300 ingyenes és fizetős kulturális esemény lesz: koncertek, kiállítások, színházi produkciók, sportrendezvények, hagyományőrzés és a népi kultúra bemutatása – ismertette Lengyel Gábor polgármester. A szilvásszentmártoni születésű író, Lőrincz L. László tiszteletére egy Ulánbátorból érkezett mongol jurtát állítanak fel. Csütörtökön a levendulás nagyszínpadon a Bagossy Brothers lesz a fő produkció két másik erdélyi zenekar (Teddy Queen, 4S Street) után. Pénteken a Budapest Bár zenél Lovasi Andrással, majd a Kiscsillag lép fel. Szombaton Geszti Péter ad koncertet a Jazz+Az énekesnőivel.

Vasárnap Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra műsora után a Leander Szimfonik, egy 40 tagú szimfonikus zenekar muzsikál. A Folk-Völgyben lesz táncház és tábortűz, és a 100 Folk Celsius is előadja a slágereit. A Pajtaszín-térben a Roxínház lép fel, és a Balaton Teátrum egy balatoni musicalt tűz műsorra. Mónus József (Fehér Farkas) távlövő íjász átlövi a helyi tavat, kiállítanak a zselici alkotótábor művészei, lesz népi fonó, és a szennai skanzen foglalkozásait is megtartják. A zselici települések külön udvarban mutatják be értékeiket. A zselici kerékpárúton pincelátogatásos túrát szerveztek, és szabadulószobákba is zárkózhatnak a vendégek. A F.A.L.U-hoz társult a bárdudvarnoki fesztivál is a lelki, természeti gyógymódokat népszerűsítve.