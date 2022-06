Jubileumi koncerttel ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Balatonföldvári Fúvószenekar a hétvégén. Az eseménynek a Bajor Gizi Közösségi Ház adott otthont. A kétórás koncertbe az újévi hangversenyek műsorait is beépítették, és több mesefilm dallama is felcsendült. A közönség A szépség és a szörnyeteg, a Madagaszkár, az Így neveld a sárkányod, az Aladdin, a Mézga család és a Macskafogó című meséből hallhatott részletet.

Kapus Janó, a fúvósok vezetője, az egyik alapító érdeklődésünkre elmondta, a zenekarban jelenleg hatvannégyen játszanak. A harminc évvel ezelőtti zenészek közül négyen még mindig aktívak, és már a gyermekeik is tagjai a zenekarnak.