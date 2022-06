Lajos László egy pályázaton vett részt, amelyet Rejtő Jenő 115. születésnapja alkalmából hirdetett két kiadó még 2020-ban. Rejtő Jenő stílusában vártak írásokat. Több száz regény, kisregény, elbeszélés, novella érkezett a szerző sajátos humorával megfűszerezve. Háromtagú zsűri bírálta el a pályázati anyagokat egy kritikus, egy író és egy színész személyében. Lajos László harmincoldalas kisregényt küldött be Az Esőisten fiai címmel.

– Ez egy klasszikus Rejtő-parafrázis. Zseniális írót jól utánozni nem szégyen. Krúdyt utánozva Márai Sándor is írt Szindbád hazamegy címmel – mondta el lapunknak a kaposvári angoltanár. – Próbáltam azt a humoros, szatirikus, abszurd stílust és látásmódot hozni, ami Rejtő Jenőre annyira jellemző. Korának nagy nevettetőjével, Karinthyval lehetne párhuzamba állítani, ám Rejtő inkább a helyzetkomikum nagymestere volt, míg Karinthy az abszurd humor, a szójátékok írója – tette hozzá. – Párhuzamba állítható Radnóti Miklóssal is, hiszen Rejtő Jenő is egy munkatáborban vesztette életét, ugyanúgy, mint a költő.

Fotók: Lang Róbert

– Annak ellenére, hogy Rejtő a ponyvaregény műfaját figurázta ki zseniálisan az irónia és az önirónia eszközeivel, óriási irodalmi értéke van több könyvének. Ilyen például az egyetlen komoly hangvételű regénye, a Csontbrigád is, amelyben látnoki képességgel ír le később bekövetkezett történéseket, ráadásul szerintem felülmúlja még Kertész Imre Sorstalanság című könyvét is. Jó volna, ha a fiatalok felfedeznék, az idősebbek pedig újraolvasnák a Rejtő-könyveket – mondta az írói vénával megáldott kaposvári pedagógus.

Lajos László Rejtő Jenő légiósregényeinek mintájára írta meg pályaművét.



Korcsmáros a címlapon

Lajos László műve tizenhat másik írással egy kötetben jelent meg a Rejtővel egy asztalnál című antológiában. A kötetet az ünnepi könyvhéten Budapesten mutatják be egy író-olvasó találkozón, és hamarosan a nagyobb könyvesboltokban is beszerezhető lesz. A címlapon a Rejtő-képregények állandó illusztrátora, Korcsmáros Pál stílusa ébreszt nosztalgiát.