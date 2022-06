Tizennyolc művészeti iskola 82 tanulója bizonyította tehetségét a Tornyai János-országos festészeti verseny döntőjében, Hódmezővásárhelyen. A siófoki alapfokú művészeti iskola ságvári telephelyéről érkezett öt növendék is szemet gyönyörködtető alkotásokkal rukkolt elő „Tükröződések és fény-árnyékok” témában, szülőföldemhez kapcsolódva. A III. korcsoportban indult Lotz Anita 3. helyezést ért el Balogh Ferencné tanár felkészítésével. Az ügyes kezű ságvári diákfestők, szám szerint 11-en az egri Parafrázis országos verseny döntőjében is ecsetet ragadtak. Közülük ketten, Fazekas Franciska és Tarjányi Borbála érdekelt volt az országos kerámia- és szobrászatverseny fináléjában is, Budapesten.

A 8. országos grafikai versenyre öt pályaművet küldtek be Ságvárról, itt azonban nem sikerült döntőbe jutniuk. A dunántúli esélyteremtő matematikaverseny megyei fordulójába három ságvári diák került be, Hidasi Roland harmadik lett.