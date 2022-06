Közös énekléssel és körtánccal vette kezdetét az első Csoóri-fesztivál szombaton a Ropolyi-völgyben. A Kárpát-medence 30 helyszínén Csíkszeredától Körmendig, egyszerre több mint 20 ezer néptáncos, népzenész, hagyományőrző mutatta meg milyen komoly kulturális erőt képvisel a magyar népművészet.

Merczel István, a fesztivál megyei főrendezője, a Somogy Megyei Néptáncszövetség elnöke elmondta, azért is szervezték meg az eseményt az egész Kárpát-medencében, hogy a 2017-ben elindult Csoóri Sándor Program eredményeit bemutassák a népművészettel és néphagyománnyal foglalkozó együttesek. A somogyi fesztiválra a Balatontól egészen a Dráva síkjáig érkeztek, gyermek, ifjúsági, felnőtt és időskorú csoportok, összesen 470-en. A fesztiválzenekar a Somogy Zenekar volt. Merczel István kiemelte, azért a Ropolyi-völgyet választották helyszínül, hogy az érdeklődőknek megmutassák milyen szoros kapcsolatban van egymással a természet, az ember és a népművészet.

Vránics Eszter a barcsi Boróka Táncegyüttes táncosaként és a nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület művészeti vezetőjeként vett részt a fesztiválon. Lapunknak elmondta, a Csoóri-program nagyon sok élmény adott mindkét egyesületnek. A támogatásból viseletek készültek és több programot is sikerült megvalósítaniuk. Hozzátette, a népművészeti fesztiválra felcsíki és bukovinai koreográfiákkal készültek.

Fejes Gergő, Kis Dominik, Kustos Violetta és Sárközi Borbála Siófokot, azon belül is a Balaton Táncegyüttest és a Siófoki Művészeti Iskola Szakajtó csoportját képviselték. A fiatalok Ipoly-menti táncokat mutattak be, amelyet egy hosszabb koreográfiából ragadtak ki. Érdeklődésünkre elmondták, nekik és többi társuknak is sokat jelent a népművészet, fiatalon kezdtek el táncolni és azóta is töretlenül ápolják a hagyományokat.