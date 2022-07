Programajánló 1 órája

Amadeus megérkezik a Balatonhoz

Langyos nyári este és Mozart zenéje – sok éve már, hogy a Concerto Budapest megteremti ezt az idilli hangulatot, és most szerdán Balatonföldváron is fellép a zenekar a legkiválóbb szólistáinak közreműködésével. Ezúttal három nem szokványos szólóhangszerre írt versenymű és az Amadeus főcíméből is ismert „kis” g-moll szimfónia hangzik el.

A balatoni hangverseny egy befejezetlen darabbal, a D-dúr kürtversennyel indul. Mozart egy régi kedves barátja, Joseph Leutgeb számára komponálta, csakúgy, mint másik három, erre a szólóhangszerre írt koncertjét. Jóllehet a muzsikus jóval idősebb volt a zeneszerzőnél, kapcsolatukat közvetlen stílus és csipkelődő humor jellemezte, ami a kotta mellé írt szellemeskedő megjegyzésekből is kiérződik. Az egyik különösen virtuóz résznél például ez áll: „Befejezte már? Hála a jó Égnek!” A kompozíció a szerző halála évében született, és mindössze két tételből áll. A másodikat, a rondót már Süssmayr egészítette ki, az a híres tanítvány, aki befejezte a Rekviemet is. A bensőséges mély hangja miatt kedvelt fafúvós hangszert, a fagottot középpontba állító versenyművek között különösen népszerű a B-dúr koncert, melyet Mozart 1774 nyarán írt, mindössze tizennyolc évesen. A szerző több más koncertet is készített erre a szólóhangszerre, de csak ez az egy maradt fenn közülük. A háromtételes darab középső, andante tételének egyik témája a Figaro házasságából is ismerős lehet. Bár a fagott sem a leggyakoribb szólóhangszer a versenyirodalomban, ez még kevésbé mondható el a fuvola és a hárfa párosításáról. A C-dúr fuvola-hárfa verseny a könnyed és elegáns társasági muzsika példája. A művet 1778 áprilisában írta Mozart, amikor Párizsban járt. A zeneszerzőnek nagyon megtetszett, ahogy Guines herceg fuvolázott, a leánya pedig hárfázott. Végül a főrend versenyművet rendelt a saját maguk számára. Igen friss hangvételű darab született, melynek zárótételében megszólaló táncmotívum a Kis éji zene románcában is visszaköszön. A versenyművek után a „kis” g-moll szimfónia szólal meg, mely megkülönböztető melléknevét annak köszönheti, hogy Mozart egyik legismertebb műve, a 40. sorszámot viselő szimfónia azonos hangnemben íródott. A borús hangvételű, szenvedélyesen izgatott darab első tételének témája felbukkan a Don Giovanni nyitányának sejtelmes felvezetésében is, és ez a zene hallható Milos Forman filmje, az Amadeus nyitó főcíme alatt is. A kettősversenyben fuvolán Kaczander Orsolya, hárfán Lenka Petrovic működik közre, a kürtverseny szólóját Tóth Bálint, a fagottversenyét Mohai Bálint szólaltatja meg. A Concerto Budapest zenekart az együttes vezetője, Keller András vezényli július 13-án, szerdán este fél nyolctól, a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház színháztermében. A koncertre a belépés ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Már csak azért sem érdemes kihagyni a programot, mert a zenekar másnapi fellépésére, amikor ugyanezt a Mozart-műsort adják elő a fővárosban, a Pesti Vármegyeháza díszudvarán, már minden jegy elkelt. Borítókép: Concerto Budapest (Fotó: Mudra László)

