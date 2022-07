A menetet mazsorettek vezették fel, és egy óriási kamionból integettek az artisták. A kamion volánjánál hazánk egyetlen Kossuth díjas cirkuszművésze, Richter József ült.

– Egy utazócirkuszban ehhez is érteni kell, a feleségem is tud kamiont vezetni – osztotta meg velünk Richter József, akinek fia, vagyis hazánk legfiatalabb cirkuszigazgatója konferálta fel a strandon bemutatott műsorszámokat. Görkorcsolyával, lovakkal, diabolóval, labdákkal és halálkarikával mutattak be attrakciókat a művészek.

– Ezt a halálkereket izgalmas volt nézni, öt éve járunk ide nyaralni, amelybe a cirkusznak és a vidámparknak is része van – mondta Szabó László, aki családjával ámuldozott a látványos produkción.

– Nekem minden a kedvencem, de legjobban Steviet, a bohócot, és a lovakat szeretem

– Este megnyitjuk a porondot és egy bővített műsorral, fellépő vendégekkel várjuk a publikumot – mondta a cirkuszigazgató, aki egy régen bemutatott, felújított műsorszámban látható a Richter csoporttal. Az Attrakció című műsorban a magyar zászló is kiemelt szerepet kapott.