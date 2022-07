– A kulturális főváros projekt támogatásának köszönhetően áprilisban az alapítványunk Balatoni Jövő címmel művészeti és tehetségkutató programot hirdetett középiskolás gyermekeknek azzal a céllal, hogy megtaláljuk a térség legtehetségesebb és a művészetek iránt fogékony diákjait. Az iskolákat és művészeti tanárokat is bevonva hosszú távon is működő tehetségkutató hálózat alapjait szeretnénk létrehozni – mondta el Varga Dávid. Néhány éve párjával, Horváth Ildikóval azon dolgoznak, hogy a Dunántúlon létrehozzanak egy olyan nemzetközileg is elismert kortárs alkotóműhelyt, ami elősegíti az önálló művészeti tevékenységet folytató fiatal művészek sikerét. Ennek érdekében a hazai kortárs művészet elismert képzőművészeivel vették fel a kapcsolatot, akik az alkotótelepen mentorszerepet vállalnak a szakmai tevékenységek során.

– Azt tapasztaljuk, hogy a Balaton északi partján a kortárs képzőművészet erősebben jelen van, ezért is tartjuk fontosnak itt, Szóládon az alkotóműhelyt. A kezdetektől fogva Kosinszky Richárd szakmai vezetővel dolgozunk, aki a budapesti KOGART művészeti igazgatója. Fő feladatai közé tartozik a pályázati művek zsűrizése, részt vesz a tábor szakmai oldalának megszervezésében, a mentorok kiválasztásában, felkérésében, a kiállítások megrendezésében.

– Az idén szakmai előadásokat is tartottunk a Faluházban olyan előadókkal, mint Batykó Róbert, Kondor Attila, akik a magyar kortárs művészet vezető egyéniségei – emelte ki Varga Dávid. Az előadásokon alapvetően főleg a helyi emberekre számítottunk, és tényleg sokan érkeztek Szóládról, de többen jöttek a településen túlról is. Rengeteg fiatal volt köztük, és már a megnyitó után kezdetét vette egy jó hangulatú beszélgetés a résztvevők között, ami azt gondolom, hogy már egy pozitív eredmény.

– Július elején megnyitottuk a középiskolásoknak kiírt pályázatra érkezett munkákból rendezett kiállítást is – folytatta a szervező. Az alkotóműhely az idén tizenöt fővel indult, öt külföldi fiatal művész is részt vesz a programban. Az alkotóműhely végén, az esemény csúcspontjaként mindig egy tárlatot rendeznek, ami a résztvevők egy-egy munkájából áll össze, és amit nemcsak Szóládon, de a tavalyi évben Tihany­ban is bemutattak.

– Bár a pályázatra csak azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 18. életévüket, a műhely során különböző foglalkozásokon keresztül a gyerekek is lehetőséget kapnak az alkotásra. A foglalkozások mindenki számára elérhetők és ingyenesek Szepesi Dóra Anna képzőművész vezetésével. Az alkotóműhelyen készült munkákból augusztus 13-án nyílik kiállítás a szóládi faluházban.