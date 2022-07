A tárlat 25 képet tartalmaz, ezek között nonfiguratív, figurális és egy-két tájkép is látható. Szabados János, a festőművész fia megkeresésünkre elmondta, édesapja nagyon készült a kiállításra, ezért döntött úgy a család, hogy megszervezi. A kiállításon a 90-es évektől a napjainkig készült alkotások láthatóak. A Munkácsy-díjas festőművész utolsó, 2021 elején készült képét is kiállították Balatonfenyvesen. Az alkotás kis figurákon keresztül mutatja be a cirkuszi világot.

Szabados János hozzátette, a kiállítás anyaga a család birtokában van, ezért könnyen össze tudták állítani a több korszakot bemutató tárlatot.

A képeket augusztus közepéig lehet megtekinteni Fenyvesen.