– Ebben az időszakban rengeteg gyerek és felnőtt jön könyveket kölcsönözni, de a legtöbben nagyszülők érkeznek unokákkal – mondta Ács-Gergelyné Varga Lilla, a Takáts Gyula megyei könyvtár kölcsönző könyvtárosa. – Az iskola befejeztével, korosztálytól függetlenül mindenki inkább a szórakoztató, könnyed olvasmányokat veszi le a polcról a komoly irodalmak helyett – tette hozzá. A gyerekek nagyon szeretik a Harry Potter és a Star Wars című könyvsorozatokat, a kisebbeknél pedig rendszeresen kölcsönzik az örök kedvenc Bogyó és Babóca sorozat valamelyikmkötetét, valamint az Időfutár című gyerekkönyvet. Habár évtizedekben mérhető bemutatójának sikere, az ifjúság körében még mindig nagyon népszerű az Alkonyat című könyvsorozat. Egyre felkapottabbak a fantasy könyvek és a képregények, valamint magyar vonalon Leiner Laura könyvei is nagyon divatosak a kisiskolások között. A felnőtteknél érdekes jelenség, hogy rengeteg skandináv krimit keresnek, de töretlen a népszerűsége az életrajzi, illetve történelmi regényeknek. Főleg a Borsa Brown néven publikáló magyar Szobonya Erzsébettől, az északír Lucinda Riley-tól, a történelmi romantikus könyvek világában író R. Kelényi Angelikától, a divattervező Náray Tamástól és Bauer Barbarától keresik a legújabb alkotásokat.

A leggyakrabban kivett könyvek élén Borsa Brown Az Arab című öt kötetes könyvsorozata áll, amivel a szerző 2015-ben robbant be a köztudatba. A könyv egy romantikus, ugyanakkor szívbemarkoló történetet mesél el egy szaúdi herceg és egy magyar nő szerelméről. Egy másik közkedvelt könyv az amerikai író, Delia Owens könyve, ami az „Ahol a folyami rákok énekelnek” címet kapta. A krimi regény olyan sikeressé vált, hogy a New York Times 2019-es legkeresettebb fikciós könyveinek listáját vezette. Nagyon népszerűek Náray Tamás könyvei is, aki elsősorban divattervezőként vált ismertté, majd 2014 óta több regénye és receptes könyve is napvilágot látott. A két leghíresebb könyve jelenleg a „Volt egyszer egy varrodám” és a „Zarah-trilógia”.

A legtöbbet kölcsönzött könyvek június-július (Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár)

- Borsa Brown: Az Arab

- Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

- Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám

- R. Kelényi Angelika: Halálos Hollywood

- Náray Tamás: Zarah-trilógia