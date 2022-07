– Azonkívül, hogy dramatizáljuk a mesét, minden nap mesélünk esténként is a gyerekeknek – mondta Zámborszky Eszter drámapedagógus, mesemondó. – Az élő szóban elmondott vagy felolvasott mese ugyanis teljesen másképpen hat, mint egy rajzfilm. A táborban ráadásul nem is az előadás a cél, hanem maga a megvalósításhoz vezető út, amelynek kapcsán a fantáziájukra, saját elképzeléseikre támaszkodhatnak különböző művészeti ágak bevonásával. A gyerekek zenélnek, dalszöveget írnak, maguk készítik a bemutatóhoz a plakátot.

– A mesében bármit el lehet képzelni, bármit el lehet érni, saját világot építhetünk fel, amelyet a képzeletünk irányít – fűzte hozzá Kondrát Abigél, aki Erdélyben vett részt az első mesetáborban, s most Balatonboglárra is eljött.

Forrás: Németh Levente

– Sokuknak mesélnek otthon, de van itt olyan gyerek is, akinek egyáltalán nem. Célunk, hogy a családokhoz visszavigyük a mesét. Azok a gyerekek, akiknek rendszeresen mesélnek, nyitottabbak, hamarabb felveszik a fonalat, jobban szövik a történetet, gyorsabban tanulnak – hívta fel a figyelmet a mesélés jelentőségére Hajós Erika, aki szerint a népmese és a műmese is alkalmas fejlesztésre, ám a népmesében uralkodó rend és szimbolika hiányzik a műmeséből. – Egy népmesének megvan a maga szerkezete, amit nem lehet felborítani. A népmese iránymutató, a benne rejlő ősi értékrend nem változik, bármennyire is fordul körülöttünk a világ és a technológia. Az embernek meg kell küzdenie a maga sárkányaival, el kell hordania a hegyeket, ha tovább akar lépni – mondta Hajós Erika. Kiemelte: a családi történeteknek és a gyerekekről szóló meséknek is nagy jelentősége van a fiatalok életében, ezért mindegy, melyik fajta történetmesélésbe fogunk, az a lényeg, hogy a gyerekek élő szóban hallják a történeteket.

Rabul ejtve

Az első mesetábort tíz éve szervezték Erdélyben, s erdélyi gyerekek még ma is vannak a táborozók között. Boné Ilán is Erdélyből érkezett Balatonboglárra – Lassan tíz éve járok a táborba, a mese varázsa mindig visszahív. Jó dolog a mese, mert minden lehetséges benne – mondta lapunknak.

Barátja, Veres Tamás öt éve csatlakozott hozzá. – Azóta a nyári programjaimat ehhez a táborhoz alakítom. A résztvevők, a hangulat nagyon jó – mondta.