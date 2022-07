– Harmadszor vagyok itt, szeretem ezt a zenét, jó a társaság, jó a kertben ülni és utána beszélgetni – mondta Gaál Mária, aki egy baráti házaspárral érkezett az osztrák fővárosból.

– Olyan szép ez a város, és tiszta, tegnap is itt voltunk és szerdán a Kecskés Együttes koncertjén is a belvárosban, nappal pedig bejártuk a környéket. Pécsett is voltunk, Szennát és a Desedát is megnéztük – sorolta Horváth-Sorródi József, aki feleségével nyolc éve utazik Münchendorfból Kaposvárra Víg Margit zenés kerti estjeire, amelyeken nemcsak a közönség, hanem a fellépők is jól érzik magukat. Kerekesné Pitel Anna kórussal lépett fel az öt estés koncertsorozaton.

– Itt baráti a hangulat, és ahogy itt ülnek a zenekedvelők, ez a környezet a diófával csodálatos. A kórustagok szorgalmasan jártak hozzám próbálni, pedig nyár van, de annyira szeretnek itt fellépni, hogy a szabadidejüket is rááldozták a felkészülésre – mondta a kórusvezető. A látogatók a muzsika mellé kis zenei ismertetőt is kaptak, és egy zenei kvízben is részt vehettek.

– Rendhagyó dolog következik – konferálta be a nulladik műsorszámot Nagyné Soltra Mónika, a kezében fuvolával. – Két közismert dallamot játszunk Fábián László zongoristával, azt kellene megmondani, ki a szerző és a mi a mű címe – mondta a fuvolista. A közönségből mindig akadt valaki, aki a szerzőt, másvalaki pedig a mű címét találta el. Természetesen a jutalom sem maradt el: stílusosan Mozart tallért kaptak a megfejtésért.

Csapó Éva, Baselben élő operaénekes populáris dalokkal örvendeztette meg a közönséget. Magyar népdalokat, nótákat és megzenésített verseket énekelt, miközben zongorán kísérte magát. A közönség is kapható volt az éneklésre, a művésszel közösen énekelték el Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára című versének megzenésített változatát. A húsz éves múltra visszatekintő öt estés koncertsorozaton rendszeresen kapnak lehetőséget fiatalok fellépésre. Szombaton egy testvérpár mutatkozott be: Guelmino Kamilla fuvola- ,testvére, Bendegúz pedig zongorajátékával kápráztatta el a közönséget. Az est fellépői között köszönthették a Z-Generáció néhány tagját, akik a hét éves Tóth Árpád Pétert is bemutatták a közönségnek. A fiatalember hegedűjátékával szerzett kellemes perceket a nagyérdeműnek.