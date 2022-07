– Olyan szép kultúra ez, hogy örülök, ha az embereknek megmutathatjuk. Az esküvőhöz fűződő tradíciónak nagyon mély jelentése van. A fő szempont, hogy Isten áll a házasság középpontjában. Az egész ceremónia erről szól és az életünk is, hiszen a házainkban is fő helyet foglal el az oltár – mondta Tarangini Devi Dasi, az egyik menyasszony.

– A készülődés ugyanúgy jelen van, mint az európai kultúrában. A menyasszonyt viszont csak azok láthatják, akik öltöztetik. Nekem jut a lehetőség, hogy a letakart arcát elsőként megpillantsam a szertartáson. Hétszer körbe jár engem, és közösen járjuk körbe ugyancsak hétszer a tüzet, majd az Isten felé teszünk hét lépést most a templom helyett a színpadon. A hét közös lépés után leszünk házastársak – mondta Bencsik János, a vőlegény. Az esküvő után az ifjú párt egy teljes napra összekötik egy csupán méternyi hosszú kendővel, hogy az egységben, az együttműködésben gondolkodjanak a továbbiakban. Az így eltöltött huszonnégy óra tanít és megnevettet egyszerre.

– Indiában három-hét napig is eltart egy esküvő. Nálunk a szertartás egy óra – magyarázta Jurkovics István, kommunikációs vezető. A három nap alatt az esküvőkön kívül számtalan színes program várta az érdeklődőket, akikhez igyekeztek közelebb hozni a Krisna-völgyben készült termékeket.

– Növeltük a termelést, hogy látogatóink is részesei lehessenek a kézműves termékeinknek. A szövőmanufaktúránk termékei korlátozott számban ugyan, de elérhetők lettek most a látogatók számára is – mondta Jurkovics István, aki az indiai gasztronómiára is felhívta a figyelmet. A gyerekeket is szó szerint színes programokkal várták az iskola épületébe, ahol kézműves tevékenységeket és társasjátékokat is kipróbálhattak. A szépülni vágyók magukra ölthették az indiai viseletet. Természetesen a vezetett séták sem maradtak el Krisna-völgyben, ahol akár ökörfogatra is szállhatott, aki már gyalog elfáradt a hőségben. A rendezvényt színes színpadi programokkal, előadásokkal, meditatív lehetőségekkel és még színesebb kirakodóvásárral kísérték.

Hennával szépültek a hölgyek

Milliméteres precizitással, koncentrálva dolgoztak megállás nélkül a hennával festők a hétvégén. Hölgyeket díszítettek az idővel eltűnő mintákkal, amely a nyár éke lehet rajtuk.

–Nagyon szeretik a hölgyek, ezért is készül. A hennát eredendően sok mindenre használták, első sorban a menyasszonyt és a násznépet díszítették a minták – mondta Nisanta Sándorfi Péterné, aki akkor kezdett Hennafestéssel foglalkozni, amikor gyermekei kezdtek felnőni.

–Először hobbi szinten foglalkoztam vele, most már vásárolni is lehet nálam kellékeket ehhez a többnyire nyári műfajhoz, amit nagyon szeretek, mert nagyon kreatív tevékenység – tette hozzá a hennafestő.