A parkban hatalmas hársfák, a rózsákkal körülvett, nemesen egyszerű épületben az eredetei berendezés és rengeteg apró részlet, amivel egy másik világba tekinthet a látogató. A miliő megálmodója Varga Péter Pál gerincsebész, az Országos Gerincgyógyászati Központ megalapítója, aki nemrégiben költözött a Somogytúrhoz közeli településre. A környék értékeit felfedezve egy régi álma vált valóra a Kunffy-múzeum teljes körű felújításával.

– Egész életemben sokat foglalkoztam művészetekkel, a festészet, a zene és az irodalom az életem elválaszthatatlan részét képezik – mondta Varga Péter Pál. – Két éve ismertem meg Kunffy Lajos festőművész akkor még kissé elhanyagolt emlékmúzeumát Somogytúr községben. Úgy érzetem, elengedhetetlen, hogy a segítségemet felajánljam, majd idővel egyre inkább bekapcsolódtam a helyreállításába, az életmű feldolgozásába, új kiállítás szervezésébe. A helyi önkormányzat, valamint a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum főigazgatója és szakemberei örömmel fogadták a közeledésemet, és mára kidolgoztuk egy közösségi projekt tervét, melynek középpontjában a művész és kortársai, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Márffy Ödön, Iványi-Grünvald Béla és számos festőművész műveinek kiállítása áll – tette hozzá Varga Péter Pál, akitől azt is megtudtuk, hogy nem csupán az épület helyreállítása volt a céljuk, hanem a múzeumfunkció teljes körű megújítása is, mely reményeik szerint a következő években hatással lesz a település és a térség közösségi életének újraszervezésére is.

– Komoly átalakításon esett át az épület, a kiállítótér és a műterem, valamint a kert is, ami a múzeumegyüttes szerves része – folytatta Varga Péter Pál. – Kunffy képeiből kitűnik, hogy nem csupán lakóhelye, de igazi otthona volt a somogytúri birtok. A 18. századi kisnemesi kúriához maga tervezte például az 1909-ben megépült fehér oszlopos görög templomot idéző műtermet. A felújítás során a kertben helyreállítottuk Kunffy Lajos szobrát, amit Kisfaludy Strobl Zsigmond készített. Méltó környezetbe helyezve szeretnénk minden évben a művész születése napján megkoszorúzni és az emléknap keretében szakmai programokat is szervezni az esemény köré. Emellett az emlékmúzeumban dokumentációs műhelyt hozunk létre a Somogyhoz kötődő művészek életútjának és tevékenységének tanulmányozására. Erre a célra nonprofit vállalkozást alapítottunk – avatott be a terveibe Varga Péter Pál.

A múzeum kurátori feladatait Pál-Simon Kornélia, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum művészettörténésze végezte. – A somogytúri múzeum 2012-ben a településhez került, azóta gyakorlatilag semmiféle felújítás nem történt – mondta Pál-Simon Kornélia. – A Covid alatti időszakban kapcsolódtam be a munkálatokba, amelyek a park átalakításával kezdődtek, ahol a Kunffy által megmentett szobrok is találhatóak. Ezután folytatódott a két épület, a kúria és a műterem rendbetétele – tette hozzá a művészettörténész. – Háromszáz műtárgyat dolgoztunk fel, ezek a kaposvári múzeum tulajdonát képezik. A több ezer tételnyi dokumentáció mindegyikét természetesen nem tudtuk elhelyezni, de az érintőképernyős eszközök erre lehetőséget teremtenek. Emellett kiváló világítástechnika, auido guide rendszer teszi élvezhetővé a tárlatot. Törekedtünk arra, hogy az épület egyes helyiségeinek eredeti állapotát megtartsuk, a szobák funkciója megmaradt, a tárgyakat és a festményeket úgy helyeztük el, hogy az a lehető legjobban reprezentálja a festő életét. Úgy vélem, olyan múzeumot sikerült teremtenünk, ami túlmutat Kunffy életművén, ez a helyszín kiválóan alkalmas további rendezvények szervezésére is – tette hozzá a művészettörténész.

1958-ban, még a művész életében állandó kiállítássá alakították a Kunffy-képtárat, s 1979 óta látogatható a festőművész kúriája és műterme.

Képein megelevenedik a magyar táj

A somogytúri klasszicista stílusú egykori Bosnyák-kúriában élt és alkotott Kunffy Lajos festőművész. Orciban született 1869-ben. Jogi tanulmányaival párhuzamosan művészeti tanulmányokat végzett. 1890-ben Hollósy Simon müncheni magán­iskolájába járt, 1891-ben pedig fél évig látogatta az ottani akadémiát, ismeretséget kötött Munkácsy Mihállyal. 1913-ban telepedett végleg haza. Festményein megelevenedik a magyar táj, a falusi emberek élete. Híresek a környékbeli cigányokat ábrázoló képei, de lefestette a somogytúri tiszteletes urat is. Legsikeresebb képeit az 1000 holdas birtokán élő paraszti életről és a vándorló életű cigányokról festette. A 93 évet élt Kunffyt a történelem sorscsapásai sújtották, művészete mégis optimista és derűs. Az első világháború megfosztotta párizsi barátaitól és művészi hírnevétől. A második világháborúban több száz festményét rabolták el, származása miatt üldözték, végül lefoglalták a virágzó földbirtokát.