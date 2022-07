Tóth Tibor János egyszerre volt falusi és városi gyerek. Dombóváron született, később Röszkére került, ahol inkább a birkákat őrizgette, nehogy a paprikaföldre tévedjenek, s közben a határőrökkel is barátságot kötött. – Édesapám vasutas volt, így egy vasúti őrházban laktunk – mondta. – A környéken kevés gyerek volt, így nem igazán akadt barátom, visszahúzódó kisgyerek voltam – emlékezett vissza Tóth Tibor János, aki kiskamaszként újra Dombóvárra költözött, egy emeletes házba, amely a helyi művelődési központ szomszédságában volt.

– Nagy törés volt az életemben ez a költözés, ám az új helyen mindig csodálattal figyeltem, ahogy a dombóvári Kapos Táncegyüttes tagjai pakolják a díszleteket és a viseleteket a szereplésekre – emlékezett vissza. – Egyszer aztán az iskolába testnevelés órára bejött egy „csúnya, szakállas ember”, aki táncolni invitált bennünket. Egy barátom nővére már néptáncolt, így mi is úgy döntöttük, kipróbáljuk. Amikor azonban átöltöztünk és a művelődési házban benéztem az ajtón, azt láttam, hogy ott „mindenki” lány. Nem akartam bemenni, a portásnéni tuszkolt be az ajtón – mesélte a kezdeti lökést Tóth Tibor János, ami tizenkét évesen érte.

Nagyapja trombitált, ám egyik fiának sem tudta tovább adni a hangszerét. Ezért az unokájára hárult a feladat, hogy továbbvigye a családi örökséget. – Szorgalmasan jártam a néptánc mellett zeneiskolába is, ám amikor nyolcadik osztály végén dönteni kellett a két tevékenység között, szüleim bánatára a néptáncot választottam. Takács László János, az együttes vezetője erős egyéniség, de apám úgy tartotta: ember az, akinek szakmája van! – mondta Tóth Tibor János, aki végül vas- és fémszerkezeti lakatosként végzett, a szakma kiváló tanulójaként. A cégnél helyezkedett el, ahol a gyakorlatát végezte, ám az nyolc hónap múlva megszűnt. Ezután udvaros karbantartóként dolgozott egy óvodában. Szedett csikket és dolgozott a konyhán az amerikai hadsereg taszári bázisán.

– Sokat köszönhetek a páromnak, Varga Incinek, hogy kibontotta, ami bennem volt – mondta. – Azt szokták mondani, minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő, aki tartja. A táncművészeti főiskolára is elkísért partnerként. Őt is invitálták, de finoman visszautasította. A mesteremmel, Takács László Jánossal viszont együtt végeztünk, mert úgy döntött, ő is megszerzi a táncpedagógus végzettséget. Az első félévet Nyíregyházán csináltuk végig. Volt, hogy pályaudvaron aludtunk vagy hajnalban értünk a helyszínre. Amikor elkezdtem a tanulmányaimat, Kaposváron ígértek egy állást nekem, ám amikor végeztem, nem lett belőle semmi. Akkor szóltak, hogy lenne Lengyeltótiban egy állás. Én lettem az Ördöngös Táncegyüttes mindenese: a művészeti vezető, a ruhatáros, a viselettervező és sorolhatnám – mesélte kacskaringós útját, ami a tánctanításhoz vezetett. Megörökölt egy maroknyi táncost, akiket aztán közösséggé formált.

– Ha egy tánccsoportban vezetőváltás van, természetes folyamat, hogy néhányan a régi pedagógussal tartanak – folytatta Tóth Tibor János. – Ám a tánctudásommal hamar elnyertem a fiatalok bizalmát. Legfontosabbnak a közösségépítést tartottam, így gyakran csináltunk a táncon kívül más programokat is együtt, amelyek összekovácsoltak bennünket. Mert a néptánc nem csak arról szól, mekkorát csapunk a színpadon – mondta a tizennyolc éven át Lengyeltótiban tevékenykedő táncpedagógus, aki 2014 óta a kaposvári Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskolában tanít. – Teljesen más motivációra volt szükség Lengyeltótiban és másra Kaposváron. Mozgás szempontjából a vidéki gyerekeket könnyebben lehet tanítani, hiszen sokkal több természetes mozgásra van lehetőségük, mint a városban, ahol kevésbé szembesül az ember a szülők financiális problémáival. A cél viszont ugyanaz! Fontosnak tartom, hogy a közönség elé egy-egy dramatizált kis történetet vigyünk, hiszen abban ki tudjuk domborítani a pluszt, ami a gyerekekben van. Ezért az összművészeti előadásokban hiszek, ha néptáncról van szó – mondta Tóth Tibor János.

Úgy gondolja, ahogy Takács László János: táncos legyél, ne néptáncos

Tóth Tibor János tizenhat éves volt, amikor felvételt nyert az Állami Népi Együttes utánpótlás csoportjába, ám mint mondja, nem tudta vállalni a próbákra való ingázást.

– Bevallom, szenvedek tőle, és foglalkoztat, vajon hogyan alakult volna az életem, ha másképpen döntök, és maradok – vallotta be a táncpedagógus. – Most azok a néptáncosok zsűrizik a csoportjaimat, akikkel együtt jártam volna Budapesten. Takács László János hozzásegített ahhoz, hogy tanítványaként nyissak a világra. „Táncos legyél, ne néptáncos!” Mindig ezt mondogatta. Én is úgy gondolom, hogy a fiatalokat az összművészet felé kell terelni. Ezért is igyekszem dramatizált koreográfiákat készíteni, ami érthető a táncosoknak és közönségcentrikus is. A fiaim gyakran róják fel nekem, hogy szigorú vagyok velük, a többi gyerekkel viszont engedékenyebb. Ilyenkor azt érzem, hogy talán megengedhetem magamnak, hogy kedveljenek.