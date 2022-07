Pünkösd Márton a központ igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy hamar elszálltak az évek, hisz már a negyedik tábor is véget ért. Örült annak, hogy ennyi művész él a környékünkön. A galériában még augusztus végéig megtekinthető a korábbi Rinyamenti Alkotók tárlata, most pedig egy új kiállítást nyithatnak az aulában. A kamarateremben megtekinthetők a tábor idején készült alkotások is.

Ország László képzőművész, nyugalmazott egyetemi tanár, a tábor művészeti vezetője szerint is kiváló program, hogy az alkotók kimozduljanak a mindennapokból. Egymástól lehet a legtöbbet tanulni. Ez meg is történt, hisz egymást is segítették az egy hét alatt. A kiállításra valamennyien olyan képet hoztak, amire talán a leg büszkébbek. Mind valami titkot fejez ki. A figyelmes szemlélő szinte érzi az orgonák illatát, hallja a tenger morajlását. Érdem az is, hogy sokféle technikát sorakoztattak fel a résztvevők.

Hozzátette: „Nem az a festő, akinek ihlete van, hanem, aki másokat inspirálni tud” A IV. Nyári Alkotótábor résztvevőire tökéletesen illenek Salvador Dali szavai, hisz az alkotók egy héten keresztül napi tíz órában motiválták egymást, melynek gyümölcsét ma megtekinthetjük a kamarateremben. Mind a tizennyolc alkotóról szólt, kiemelve, miben fejlődött. Külön is köszöntötte Nagy Erika alkotótársát, aki már negyedik éve szervezi a tábort. Köszönetet mondott a kulturális központ munkatársainak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy zavartalan munkát tudjanak végezni.

A kiállítás július 22-ig tekinthető meg az aulában.