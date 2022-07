Tizenhét nemzetközi együttes vett részt a dijoni folklórfesztiválon, amelynek fő témája a szőlő és a bor volt. Hazánkat a Somogy Táncegyüttes képviselte.

– Európa határain kívülről is érkeztek tánccsoportok. Törökországból és még Indiából is jöttek – mesélte Turi Endre, a Somogy Táncegyüttes koreográfusa. – Folklór műsorral mutatkoztunk be, folyamatosan foglalkoztattak bennünket. Két alkalommal adtunk kétszer negyven perces műsort, ami, úgy éreztük, nagyon tetszett a közönségnek, visszatapsoltak bennünket és sokszor hangzott el a „bravo” kifejezés. Franciaországban más a tánckultúra, ezért a kelet-európai, megkoreografált táncok kevésbé ismertek – tette hozzá a koreográfus, aki táncházakat és táncba hívó performance programokat is tartott az együttessel közösen.

Fotók: Koch Máté

– Meglepő módon nagyon hamar beálltak közénk, és tanulták a lépéseket velünk. A táncon kívül „megkóstoltattuk” Magyarország ízeit is. Vittünk bor és pálinkakóstolót, valamint kolbász- és rágcsafalatokat. A program részeként viselet- és táncbemutatóval színesítettük egy hangulatos pincében – mesélte Turi Endre, aki a somogyosokkal együtt más népek táncházaiba is beállt ropni. Törökökkel és spanyolokkal tartottak közösen egyórás táncházat, egymást erősítve jelenlétükkel.

– Folyamatosan csináltunk valamit, kellemesen elfáradtunk. Nagyon szép pillanatokat éltünk meg közösen: egy templomban népviseletben énekeltünk, ám megéltünk mélypontot is, amikor kihangosítás nélkül zenélt a Somogy Zenekar, és mi úgy táncoltunk rimóci táncokat, hogy közben egy rendőrzenekar menetelt el mellettünk minden hangszerüket aktívan bevetve – mosolygott Turi Endre. A Covid óta ez volt a Somogy Táncegyüttes első külföldi turnéja. Korábban is minden évben igyekeztek egy-egy külföldi fesztiválra eljutni, ahol nemzetközi kapcsolatokat építhetnek. Itthon legközelebb Augusztus 20-án láthatjuk őket fellépni.