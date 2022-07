Harcsa Veronika a fellépése előtt lapunknak elmondta: régóta együtt dolgozik Gyémánt Bálinttal, talán hét vagy nyolc olyan lemez van, ahol közösen szerepelnek, igazán széles a közös repertoár. – Még azt is elárulhatom, hogy néhány dalt a tavasszal megjelenő új lemezről is eléneklünk ma este - árulta el a külföldön is jól ismert énekes.

A színpadon elsőként Gwendolin és zenekara lépett fel, akik kellemesen megalapozták az estét. Őket Kozma Orsi, a hazai jazz élet egyik meghatározó és legsokoldalúbb szereplőjének Quartetje követte lágy dallamokkal. A naplemente után pedig Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint zárta a színpadi előadásokat.

Virágzó levendula illata lengte körbe a dombtetőn elnyúló teret és a fák árnyékai között több százan pihenték ki a korábbi napok fáradalmait. Az est romantikus mivoltához pedig nagyban hozzájárult a gyönyörű lila virággal körbe ültetett táj a kihelyezett függőágyak valamint a Woodstock hatást keltő szabad ülőalkalmatosságok. Így nem volt ritka a pléden pihenő család vagy a széken helyett foglaló néző sem. A fejünk felett futó izzósorok pedig meghitt sárgás világítással töltötték meg a színpad előtti teret.

- Két éve kezdtük a levendulást rendezvényhelyszínként is használni, kezdetben csak egy-két, idén pedig már tucatnyi kulturális eseményt szerveztünk – mondta Gergely Piroska a Kőröshegyi Levendulás rendezvényszervezője.