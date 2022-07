A gyergyói este csúcspontja természetesen a Bagossy Brothers Company volt, akik elképesztő hangulatot teremtettek a szilvásszentmártoni tóparton. A zenekar frontembere Bagossy Norbert és a zenekar oszlopos tagja Tatár Attila a koncert előtti bemelegítést szakították meg kedvünkért. Amikor arról érdeklődtünk, hogy mit szólnak az őrült időjáráshoz csak legyintettek. – A felhők úgyis elmennek és biztosan jó fesztiválhangulat lesz – mondta Attila optimistán.



A zenekar legutóbb Szentgotthárdon lépett fel, s Somogyból Tiszafüred felé veszik az irányt. – Most pont benne vagyunk a szezon sűrűjében és minden héten nagyon sokat megyünk. Végre ugyanúgy otthon vagyunk a turnébuszban, mint régen. Olyasmit érzünk a koncerteken, mint a járvány helyzetet megelőzően; újra járnak az emberek koncertekre, fesztiválokra, mi pedig megyünk minél több helyre – mondta Bagossy Norbi. Rengeteg kilométer van már most a hátunk mögött. A nyár egy kicsit húzós, de a családjaink is alkalmazkodtak ehhez az életvitelhez, hogy gördülékenyen működjön.

A sok utazás nem viseli meg a zenészeket, hiszen nagyrészt Budapestről vágnak neki az országnak, s majdnem mindig este haza is térnek. Ha mégsem, akkor a Balatonnál térnek nyugovóra. A tóhoz fűződő viszonyuk ékes bizonyítéka a Balaton című új nóta, amelyet természetesen Szilvásszentmártonban is együtt énekelt a közönség a Bagossy Brothersszel.



A székelyföldi zenekar minden slágerét előadta, így felcsendült az Olyan ő, amelyhez mobiltelefonok világító vakuja biztosította a meghitt fényjátékot. De a Valahol itt, a Visszajövök, és a Harmonikás is a repertoár része volt. A Táncolj Ildi című szám hallatán pedig a más keresztnevűek is táncra perdültek a felázott füvön. Az újabb dalok sorát erősítette az A királyném, s a zenekartól megtudtuk: jelenleg is új zenéken dolgoznak. – Jövőre leszünk tíz évesek, nagyon szeretnénk elkészülni az ötödik lemezünkkel, mondta Tatár Attila. Folyamatosan veszünk fel új dalokat és idén már kettőt meg is jelentettünk. Amint születnek még új dalok, az ősz folyamán szeretnénk rögzíteni őket, hogy jövőre megjelenhessen az album. Hozzátette: meglepetésekkel is készülnek a rajongóknak a zenekar fennállásának jubileuma alkalmából, ezért érdemes lesz a keményvonalas Bagossy-rajongóknak résen lenni.

Vasárnapig dübörög a FALU, de úgy néz ki a buszok nem.

15:10, Péntek délután a fesztívál hivatalos facebook oldalán a szervezők hívták fel a figyelmet, hogy a kihasználatlanság miatt elmaradnak az előre tervezett buszjáratok.

Szombat este is zenei csemegéket tartogat a FALU, hiszen a Levendulás Nagyszínpadon, hét órától a Dal2022-ben megismert The Sharonz lép színpadra, majd Geszti Péter és a Jazz+Az énekesnői muzsikálnak, az estét pedig az Elefánt zenekar zárja. A vasárnap esti programot Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra nyitja meg, őket pedig a Leander Szimfonik produkció követi, s velük búcsúzik remélhetőleg csak egy évre a FALU fesztivál.