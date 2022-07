A Fonyód és Ordacsehi határán, a Nagyberek ölelésében álló épületben kínált programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Sitku Erzsébet, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi és ökoturisztikai munkatársa nap mint nap találkozik olyan helybeliekkel, akik jól ismerik a Nagyberek világát, és emiatt jönnek el az új létesítménybe, amelynek falain korabeli fényképek idézik fel az egykori pezsgő életet, ami a helyet jellemezte.

A balatonfenyvesi állami gazdaságot és a 401-es számú munkatábort felidéző fényképek a helybelieknek is sok érdekességeket tartogatnak. Egy házaspár egyikük nagyapját fedezte fel az egyik fotón, egy másik látogató – aki egykor a tőzegbányában dolgozott – a munkatársát ismerte fel egy másik képen.

Sitku Erzsébet azt mondta: a fekete-fehér fotók mellé színes programokat is kínálnak.

– Ezekben a ládákban a természetiskolai foglalkozásaink kellékei vannak. A szarvasállkapcsot, az őzkoponyát, a rétisas tollát mind meg lehet fogni, sőt meg is kell – vette elő a dobozokat. Egy üvegcse lótetűt rejt, amit szintén a Nagyberekben találtak. A falakon madarak, amelyek gombnyomásra megszólalnak. – Szervezünk berekjáró programokat, vízmintagyűjtést, madármegfigyelést. Ide a látogatóközpontba is csupa olyan élőlény fotója került, amelyekkel akár egy bereki túra során találkozhatunk is – mutatott körbe a falakon.

– Itt aztán elfoglalhatják magukat a gyerekek, sőt néhány perces rövidfilmeket is megnézhetnek a Berekről. Egy hosszabb természetfilm készült, amelyet csakis nálunk láthatnak. Helyi természetfotós és operatőr vett részt a közös munkában – mondta a központvezető, majd elindította a változatos állat- és növényvilágot bemutató képsorokat. Hamarosan hetente egyszer tematikus foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők: a kézműveskedéstől a kerékpártúrán át a gyalogtúráig nyújt kínálatot a látogatóközpont, ám cserébe arra kérik az embereket, hogy vigyázzanak a környezetükre, hiszen a klímaváltozás mellett a felelőtlen emberi magatartás a legveszélyesebb a Nagyberekre nézve.

– Ahányszor csak terepre megyünk, minden alkalommal összeszedjük a szemetet, de a legveszélyesebb az eldobott cigarettacsikk, amely rettentően könnyen bajt okoz, pillanatok alatt lángra kap a száraz növényzet – hívta fel a figyelmet a környezet védelmére a nemzeti park természetvédelmi munkatársa.