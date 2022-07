Elállt a lélegzet



Megálltak a kezek tapsolás közben és tátva maradtak a szájak a produkciók láttán. Egyedülálló produkciókat mutattak be a cirkuszművészek. A világ legjobb labdazsonglőre, Michael Ferreri egyszerre tíz labdát tartott kézben, s a levegőben. Richter József újra megcsillogtatta a lovakkal való közös munkájának eredményét: egyszerre nyolc paripa engedelmeskedett neki a porondon, és négy teve, valamint egy láma is megmutatta, mit tanított nekik a cirkuszigazgató. Alex és Romy Jostmann ugyanezt uszkárokkal mutatták be, így az állatszámok sem hiányoztak a poronról. Görkorcsolyázók, egyensúlyozóművészek szereztek feledhetetlen élményt a publikumnak. A kolumbiai Gerling csoport is megdobogtatta a nagyérdemű szívét, hiszen olyan izgalmas produkciókat mutattak be, hogy az adrenalin szinte füstölt a nézőtéren. Halálkerekes produkciójuk kapcsán is tátva maradtak a szájak, ám a legnagyobb szenzáció a drótkötélen egyensúlyozásuk volt: heten alkottak egy menetelő piramist a magasban, amelyet még nézni is veszélyes volt.