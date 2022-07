– Miért vidéki színházhoz szerződött?

– A vidéki színházaknak szélesebb réteget kell tudniuk megszólítani, mint a fővárosiaknak, szélesebb palettán tudják megmutatni magukat a színészek: ének, tánc, drámai szerepek is jutnak, ami a közönségnek és a színésznek egyaránt izgalmas. Ez nekem sokkal vonzóbb, mintha egyfajta stílusban kellene játszanom. A főváros családos emberként sem vonz annyira.

– Hogyan fogadta a környezete az új feladatát?

– 2019-ben, a járvány előtt szerződtünk ide Krajcsi Nikolettel, a feleségemmel. A két kiesett évadban talán nem tudtam megmutatni sem a társulatnak, sem a közönségnek, hogyan is dolgozom. Az idei évad ezt bepótolta. Jólesett, hogy nem láttam a társulatban csodálkozó tekinteteket, amikor kiderült a döntés, hogy én lettem Olt Tamás utódja. Fülöp Péter igazgató a színházhoz való hozzáállásom alapján kért fel a pozíció betöltésére. Persze mindig is volt bennem ilyen irányú affinitás, talán efelé vezetett a rendezés, a tanítás is. Az új helyzet várakozással tölt el, és bizonyára a kollégákat is. Lesz mit tanulnom, de nagy segítség, hogy a feleségem mindenben támogat. Ifjabb koromban volt egy olyan gondolatom, hogy talán a civil szférából kellene társat választanom, ám hamar kiderült, hogy ezt az életmódot egy szakmabéli jobban tudja tolerálni. A gyerekeink is ebben szocializálódtak, tudják, mit csinálunk, számtalanszor láttak fellépni minket, így a színház nem egy misztikus hely, ahová apa vagy anya olykor „eltűnik”.

– Milyen tervei vannak a következő évadra művészeti igazgatóként?

– Könnyít a helyzetemen, hogy a következő évad már összeállt, minden adott, amit „csak” le kell vezényelni. Nem akarok változtatni, hiszen egy megtervezett évadon belül is történhet változás, ami felborítja az elképzeléseket. Az is kiderül, hogy a meglévő feladatokat mennyire tudom az újakkal egyeztetni. Rendezek és játszom is, de ha azt látom, hogy valamelyik lovat nem tudom megülni, annak a kötelességemnek fogok eleget tenni, hogy a színház jól működjön, a nézők és a kollégák elégedettek legyenek. Bizonyára minden művészeti vezetőnek van egy „kedvenc színdarabjaim” gyűjteménye arról, mit szeretne látni, de ennél jóval összetettebb a feladat: ez a munka nem a saját vágyaim kiéléséről szól. Fülöp Péterrel egy új művészeti tanácsot hívtunk össze, aminek nagy hagyománya volt korábban is. Az én ízlésem csak egyfajta, több nézőpont kell. A színház akkor működik jól, ha mindenki számára kielégítő.

– Hogyan értékeli a kaposvári színház elmúlt évadját?

– Nagy ajándék volt nekem. Sokféleképpen tudtam magam megmutatni. A Karamazov testvérek egy jól vezényelt, nyugodt próbafolyamat volt. Szép szerep. Eredetileg amúgy nem is rám osztották Dimitrijt, évad közben alakult így, de utólag kiderült: az új helyzet új színt hozott a rendező elképzelései közé. Élmény volt a Madagaszkár is. Gyermekkoromban, amikor megkérdezték, mi szeretnék lenni, mindig azt válaszoltam: rajzfilmfigura. Idén teljesült ez a vágyam is, eljátszhattam Julien királyt. A Meseautóban nemcsak szereplőként, hanem koreográfusként is részt vettem: a Somogy Táncegyüttessel hamar közös hangot találtunk. Jó volt látni, hogy nemcsak táncosként, hanem szereplőként is jelen tudnak lenni a színpadon.

– A új évadban látjuk-e a színpadon?

– Továbbra is játszom majd, és rendezek is, itthon és Kecskeméten. Lesznek továbbjátszott előadásaim, az új évadban pedig az Ádám almáiban és az évad végi Shakespeare darabban láthatnak színészként a nézők.



Szabó Magdával telik a nyara

Az új művészeti igazgató elmondta: munkával és a családdal telik a nyara, mint általában. – Ilyenkor, ha tehetjük, összekötjük a tájfellépéseket a nyaralással – mondta Mészáros Tibor. – Lesz pár vendégszereplése a színháznak is, és van egy saját előadásunk a feleségemmel Szabó Magda életéről, amelyet 2019 óta játszunk, ezzel is utazunk majd.