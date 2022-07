Az ózdi rapper az Facebook-oldalán jelentkezett be egy videóval, ahol közölte a rajongókkal, hogy a szervezők nem engedik meg a 11 órai színpadra lépést. - Az van, hogy itt vagyunk a Balaton Soundon és gyakorlatilag most kezdődött volna a buli, viszont a szervezők nem engedik, hogy a színpadra álljunk. Pont azért, mert elvileg egy olyan vihar érkezik, ami nem biztonságos, ami miatt nem odabent lenni még a sátorban sem – mondta Majka videóüzenetében.