Igazi pannon verseket írt, somogyiakat és balatoniakat – mondták róla tisztelői. Kerék Imre 80.születésnapjára új, összefoglaló kötet jelent meg, amely a régi és új verseit és versfordításait tartalmazza. A József-Attila díjas költő Háromfán született, és a faluban töltötte gyermekkorát. Korán félárvaságra jutott, mert édesapja eltűnt a második világháborúban. A középiskolai tanulmányait a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban végezte. Az első munkahelyén 1961–1962 között a Somogyi Néplapnál volt újságíró. 1966-1969 között Sávolyban tanított, majd Sopronban folytatta a pedagógusi pályáját, iskolai könyvtáros is volt. A Somogyból induló költő pályája máig őrzi a forrás tisztaságát, emlékezett meg róla Németh István Péter irodalomtörténész, hozzátéve, hogy Kerék Imre szabadverseiben is fegyelmezett, a hagyományőrző versformáin is átlüktet a modern költészet színgazdasága, és megújította a klasszikus magyar és görög-latin versformákat.

Hegedüs György kaposvári fotóművész segített a költő utolsó három kötetének megjelenésében, és az ünnepi könyvet, az Őszi madár című kötetet szerkesztette is. Összefoglalóként nyolcvan verset szedtek csokorba a nyolcvan életévnek megfelelően.

– Sajnos tavaly márciusban meghalt Imre felesége, és a nagy szomorúságból új versek születtek Szapphó koszorúja címmel – mondta Hegedüs György. – A lánya gondozza édesapja műveit, de ő Bécsben él, így ez elég körülményes. Nekem adatott a megtiszteltetés, hogy nyomda alá rendezzem a kéziratot.

A könyvben szülőfaluja, a somogyi Háromfa és jelenlegi lakóhelye, Sopron polgármestere is köszöntötte a szerzőt, mindkét településen készültek a köszöntésére. Kerék Imre klasszikus fényű, lecsavart lánggal is messzire világító költészete értékes szellemi teljesítmény, méltatta munkásságát Szemes Péter, kaposvári irodalomtörténész, aki szintén megemlékezett a költő 80. születésnapjáról.