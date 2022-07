A tárlaton elsősorban olajfestményeket lehet megcsodálni, de akrillal, pasztellel és dió-páccal is készültek képek. Fejes Anikó a Sirály Art szóvivője a kiállításon elmondta, úgy állították össze a képeket, hogy leginkább a víz és az alkotók kedvenc képei domináljanak. A művészek nagyon sok színnel dolgoztak. Többeket megihletett a Balaton, a vízpart, vagy éppen a szomszédos Badacsony látványa. Utóbbiból több éjszakai változat is készült. Fejes Anikó kiemelte, ezoterikus, impresszionista, pointilista, fény-árnyék játékos és késes technikával is alkottak a művészek.

Forrás: Muzslay Péter

Az eseményen elhangzott, 1989-ben merült fel először, hogy a Fonyód környéki ipar- és képzőművészeket összehozzák. A kezdetekkor baráti körként működtek, 2004-ben azonban hivatalosan is megalakult a Sirály Art tizenkét alapítóval. A társaságban fotóművészek, agyagozók, szobrászok és fafaragó is dolgoztak, a legtöbben azonban festők. A művészeti kör fontosnak tartja, hogy Fonyód művészeti életében aktívan szerepet vállaljon, valamint hogy megismerje és támogassa a környéken alkotó művészek munkásságát – hangzott el a kiállításmegnyitón.

Forrás: Muzslay Péter

Fejes Anikó hozzátette, művésztársainak már volt kiállítása Kaposváron. A városban szívesen fogadták őket, ezért örömmel hozták el újabb 32 alkotásukat. A színesebbnél színesebb képeket július 20-ig lehet megtekinteni a kulturális központ 2. emeleti kiállítóterében.