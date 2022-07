A beszélgetés során, mely teljes terjedelmében a Sonline.hu hírportálon érhető el, Fülöp Péter többek között elmondta, hogy Kaposvárra egy véletlen folytán került. 2015 nyarán még egy egészen más területen dolgozott, amikor egy barátja kereste meg azzal, hogy Rátóti Zoltán igazgató gazdasági vezetőt keres, aki nem baj, ha jogász is. Így került aztán végül a Csiky Gergely Színházhoz.

– Szüleim mindketten közgazdászok, így talán egy kicsit lázadásból is, jogász lettem – utalt vissza a beszélgetésben még korábbi időkre Fülöp Péter. – De aztán, édesapám nagy örömére, beiratkoztam a közgazdasági egyetemre is. Ahogy ő fogalmazott akkor, „végre lett egy tiszteséges szakmám is”. Ezzel helyreállt a családi béke, és tényleg életem egyik legjobb döntésem volt – idézte fel.

Tanulmányai inspirálták arra, hogy Vidnyánszky Attilával, egy új egyetemi képzés tervét dolgozza ki. A kulturális manager képzést, már egy teljesen új szemléletű stúdiumnak tervezik. A hangsúly a gyakorlati, azonnal használható tudáson lenne, de nagy szerepet kapnának azok a kapcsolati hálózatok, melyek segíthetnek az eredményes munkavégzésben.

– 2015-ben nehéz helyzetben volt az akkori színház – emlékezett vissza a színházigazgató. – De büszkén mondhatom, közel fél év alatt sikerült úrrá lenni a gazdasági nehézségeken. Ehhez sok minden kellett, de nagyon jól tudtunk együtt dolgozni Rátóti Zoltánnal.

Gazdaságilag stabil környezetben úgy vészelhették át a színház felújítását, hogy közben nem vesztettek el nézőket, és a koronavírus sem tudta megtörni a fejlődést.

– Valóban nehéz időszakokon vagyunk túl – emlékezett vissza Fülöp Péter. – Számos olyan programot szerveztünk már akkor is, ami túlmutatott a klasszikus színházi kereteken. Már akkor is azt szerettem volna, ha ez az intézmény ne csak egy színház legyen, hanem a régió egyik kulturális központja. Így emeltük be az irodalmat, a zenét, a táncot, és még sok egyebet a mindennapi munkánkba. Ehhez az kellett, hogy folyamatosan megújuljunk. Ami aztán nagyon jól jött, hiszen így tudtuk jól kezelni a pandémiás helyzet okozta sokkot is. Elhangzott, hogy az utolsó évadban 77 ezer néző szavazott bizalmat a színháznak, ebből 21 ezer gyereknéző. Ez egy hatalmas bizalmat feltételez.

Fülöp Péter podcast műsorunkban elmondta azt is, hogy a Kaposvári Kulturális Holding megalakulásával, egy hatalmas lehetőséget kapott a színház is. Lehetőség van arra, hogy az új kaposvári jelenség, több csatornán, még több emberhez eljuthasson.